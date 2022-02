Nouveaux directeurs pour Opémican et Aiguebelle

Carine Bergeron a été nommée au poste de directrice du parc national d’Opémican et Frédéric Bilodeau devient directeur du parc national d’Aiguebelle.

Les deux nouveaux responsables succèdent à Ambroise Lycke qui a occupé la direction des deux parcs au cours des deux dernières années.

Carine Bergeron qui prendra ses nouvelles fonctions ce lundi compte poursuivre les projets de développement du parc Opémican inauguré en 2019.

Elle s'attend d'ailleurs à avoir beaucoup de pain sur la planche notamment avec la restauration ou la reconstruction de plusieurs bâtiments historiques.

Elle prépare aussi une exposition à l'intérieur de l'auberge Jodoin cet été.

À moyen terme, il nous reste à développer de circuits de sentiers pédestres et des circuits de canot-camping également. Et à moyen long terme aussi on envisage probablement la construction d’une troisième boucle de campings parce qu’on a vu durant les derniers étés, l’achalandage est très élevé et en juillet et août on était pratiquement à pleine capacité on voit que la demande et là et dans le plan de développement, on avait planifié la possibilité d'une troisième boucle puis là on commença à voir quelle va être nécessaire , dit-elle.

Elle rappelle que le Parc Opémican est en pleine campagne de recrutement notamment pour la saison estivale.