Une femme happée mortellement à Saguenay

Selon le Service de police de Saguenay, les circonstances sont encore nébuleuses et une enquête est en cours. L’accident se serait produit à 21 h 15 à proximité de l’intersection du boulevard Saint-Paul et de la rue Descartes. Un autre piéton aurait été impliqué dans l’accident, mais la police n’a pas plus de détails.

Les policiers sont actuellement à la recherche de témoins qui auraient vu l’accident.

Plus de détails à venir