Le tabac à chiquer et le tabac à priser sont un réel problème en Alberta, particulièrement chez les jeunes hommes, explique Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.

Ce produit cause la dépendance et le cancer , ajoute-t-il.

Le gouvernement de Jason Kenney a décidé de réduire le taux de taxation des produits du tabac sans fumée, ce qui inclut les tabacs à mâcher et à priser.

De 41,25 cents par gramme de tabac, la taxe passera à 27,5 cents par gramme à compter du 1er mars. Elle deviendra ainsi équivalente à celle que le gouvernement perçoit sur les cigarettes.

Ce faisant, la province se privera d’environ 10 millions de dollars de revenus pour l’exercice 2022-2023, selon les estimations gouvernementales.

À la Société canadienne du cancer, Rob Cunningham soutient toutefois que la taxe sur le tabac est un outil efficace dans la lutte contre le tabagisme, notamment chez les jeunes.

En réduisant les taxes, privant du même coup [la province] de 10 millions de dollars de revenus, tout le monde perd au change.

Des produits toujours populaires

Selon Jo Calliou, la gérante du magasin Cheap Smokes and Cigars de Calgary, les produits du tabac sans fumée sont très populaires.

Si elle n’a jamais été témoin d’une baisse de taxe depuis qu’elle est en affaires, elle ne croit pas que la mesure annoncée par le gouvernement Kenney aura un grand impact sur ses ventes.

Ce sont des produits populaires de toute façon. Même si les taxes augmentaient, ce à quoi on s’attend toujours, les consommateurs seraient encore là. Ils aiment le produit , explique-t-elle.

Celle qui a l’impression que les amateurs de produits du tabac sont traités injustement par les gouvernements trouve la mesure très intéressante .

Une question de compétition, dit le gouvernement

Du côté du ministère albertain des Finances, l’attachée de presse du ministre Travis Toews, Kassandra Kitz, explique que la province tente d’harmoniser ses taxes avec celles de la Saskatchewan, son plus gros compétiteur .

En ramenant nos taxes sur les produits du tabac sans fumée à un niveau équivalent à celui de la Saskatchewan, on verra plus de produits achetés ici et une perte de vitesse du marché noir , affirme-t-elle.

Avec les informations de Jade Markus, Andrew Brown et Joel Dryden