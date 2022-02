La Ville de Rimouski maintenant propriétaire de la gare

Depuis le 23 février, les Rimouskois sont les nouveaux propriétaires de la gare Via Rail, un immeuble cité patrimonial construit en 1937.

Via Rail s'est départie de l'immeuble pour la somme symbolique d'un dollar. Cette transaction est dans les cartons depuis 2016, mentionne le maire Guy Caron.

Via Rail s'est engagée à démanteler, à ses frais, les deux tiers du quai d'embarquement existant, en bordure du chemin de fer, peut-on lire dans l'acte notarié de la transaction. Du gravier remplacera le bitume effrité.

Mais l'édifice a été bien entretenu , précise Guy Caron.

Un spectacle de musique gratuit du festival a eu lieu samedi en collaboration avec le marché public de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Rien n'a été décidé quant à l'usage qu'entend en faire la Ville, mais il y a un intérêt de la part du marché public pour l'intérieur de la gare , soutient le maire.

Ni la coordonnatrice, ni la présidente du marché public qui se déroule dans le parc attenant à la gare n'ont voulu commenter, prétextant de ne pas avoir assez d'informations.

« C'était une volonté de Via de vendre, on voulait absolument que ça puisse être utilisé à bon escient, en plein cœur du centre-ville, près du marché public. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

La Ville s'est engagée à respecter le caractère patrimonial de la gare comme la Loi fédérale sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales le prescrit. La gare de Rimouski est en effet inscrite comme lieu patrimonial canadien par Parcs Canada depuis 1993.

La Ville ne pourra pas non plus la revendre sans avoir obtenu le consentement de Via Rail qui disposera d'un droit de premier refus pour la somme symbolique d'un dollar.

De propriétaire à locataire

La Ville de Rimouski et Via Rail ont immédiatement conclu un contrat de location valide pour les 40 prochaines années. Le bail comprend l'utilisation d'une partie du bâtiment pour servir de lieu d'attente pour les passagers qui utilisent le train.

Un train de VIA Rail (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

D'ailleurs, les passagers sont de moins en moins nombreux. Le nombre d'aller-retour sur le corridor Halifax-Montréal est passé de six à trois il y a une dizaine d'années.

En raison de la pandémie, il n'y a désormais que deux trains de passagers hebdomadaires dans chaque direction.

