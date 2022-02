3 saluts nazis en un mois dans des écoles torontoises : l’organisme B’nai Brith préoccupé

Selon l’organisation B'nai Brith Canada, des élèves de l'école publique Pleasant à North York ont ​​fait le salut hitlérien, ciblant un enseignant juif dans une classe de 6e année.

Le groupe dit que l'enseignant suppléant, qui travaille régulièrement à l'école en question, aurait été approché par deux garçons qui ont fait le salut et ont gardé les bras levés pendant un long moment, même si l'enseignant leur a demandé d’arrêter.

Nous félicitons le directeur [Brian] Fong et le personnel d'avoir agi rapidement en réponse à cet horrible incident , déclare le PDG de B'nai Brith Canada, Michael Mostyn, dans un communiqué.

Cela étant dit, il est clair que l'antisémitisme est un problème systémique dans les écoles du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB , et il faudra beaucoup plus d'efforts de la part du gouvernement, des groupes juifs et du TDSB lui-même pour éradiquer ce phénomène et faire en sorte que les enseignants et les élèves juifs puissent se sentir en sécurité dans leurs écoles.

La semaine dernière à l’école Valley Park, un autre établissement du conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB , des élèves ont fait des saluts nazis et prononcé Heil Hitler devant une enseignante juive.

Plus tôt ce mois-ci, l’école Charles H. Best a également rapporté que des élèves ont effectué un salut hitlérien devant leurs camarades de classe et représenté une croix gammée.

L'impact de ces gestes

Dans une lettre envoyée vendredi aux parents, tuteurs et élèves, le directeur Brian Fong écrit qu’il est important que les élèves puissent comprendre l'impact des symboles haineux.

Il déclare qu’il s’agit d’une occasion d’apprendre pour l’école et de démontrer son engagement à créer un environnement sécuritaire et respectueux.

Dans l’immédiat, M. Fong note que l'école va lancer un programme pour tous les élèves de 6e année avec la participation de l’éducatrice Michelle Glied-Goldstein, cofondatrice de l’initiative Carrying Holocaust Testimony.

Les élèves auront la possibilité de poser des questions lors d’une présentation Zoom de 45 minutes.

B'nai Brith Canada rappelle qu’en mars de l'année dernière, le conseil scolaire public anglais de Toronto TDSB avait publié un rapport sur les droits de la personne pour 2018-2020, qui a révélé que les incidents d'antisémitisme avaient augmenté à un rythme alarmant.

Selon le rapport, l'antisémitisme était la deuxième source d'activités motivées par la haine au sein du TDSB en 2018-2019 et la troisième en 2019-2020, bien que les élèves juifs constituent une infime minorité de la population scolaire globale.

Avec les informations de CBC