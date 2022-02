Près de 158 000 $ d’objets interdits saisis à l’Établissement Drummond

Entre le 14 et le 21 février, le personnel de cet établissement correctionnel fédéral à sécurité moyenne a trouvé et saisi plus de 900 g de haschisch, 340 comprimés d'amphétamine, près de 2 000 g de tabac et 4 téléphones cellulaires.

Les agents du Service travaillent en collaboration avec les policiers pour prendre les mesures nécessaires auprès des personnes qui tentent d'introduire des articles illicites dans les milieux correctionnels.

Le SCC renforce les mesures destinées à prévenir l'introduction d'objets interdits dans ses établissements dans le but d'assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous , peut-on lire dans un communiqué