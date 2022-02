Qu’est-ce que le système financier SWIFT, dont la Russie pourrait être exclue?

Tandis que les pays membres de l'Union européenne (UE) sont près de conclure un accord pour exclure la Russie du réseau interbancaire SWIFT, l'Allemagne est prête à une limitation ciblée de son accès, a déclaré son ministère des Affaires étrangères.

Aucun État membre de l'UE ne s'oppose à cette sanction, mais les discussions se poursuivent, a ajouté la présidence française.

Un « réseau social pour les banques »

SWIFT est l'acronyme de Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Cette coopérative, dont le siège social est situé à Bruxelles, est utilisée dans plus de 200 pays, dont la Russie, et fournit un système de messagerie sécurisé pour faciliter les transferts d'argent à l'international.

En moyenne, 42 millions de messages quotidiens pour permettre des versements entre comptes ont transité par SWIFT, selon les données de l'année dernière.

Il s'agit d'un véritable réseau social pour les banques , illustre Alexandra Vacroux, directrice générale du Centre Davis d'études russes et eurasiennes de l'Université Harvard. Vous pouvez vous représenter SWIFT comme l'épine dorsale du secteur des services financiers , renchérit-elle.

Les banques connectées à SWIFT établissent des relations avec d'autres banques, de sorte que les modalités de paiement sont généralement autorisées rapidement. Il s'agit d'un atout pour les institutions financières, qui peuvent ainsi traiter un important volume d'échanges à la vitesse grand V.

La Russie et SWIFT

Au total, 300 banques russes utilisent le système de messagerie pour échanger avec les banques internationales. Exclure la Russie du réseau nuirait à leur accès aux marchés financiers internationaux.

Dans les faits, la Russie est deuxième au classement mondial en matière d'utilisateurs de SWIFT, après les États-Unis, selon la branche russe de SWIFT.

Bannir les banques russes de SWIFT serait presque comme couper un pays d'Internet , explique Markos Zachariadis, professeur et titulaire de la chaire de technologie financière et de systèmes d'information à l'Université de Manchester.

Un tel scénario provoquerait d'importants bouleversements dans le budget fédéral de la Russie puisque les échanges commerciaux internationaux du pays – la vente et l'achat de ressources comme le gaz naturel et le pétrole, notamment – passent par SWIFT, explique Mme Vacroux.

Une sanction imparfaite

[SWIFT] est une plateforme de communication, et non un système de paiement financier , souligne Adam Smith, un ancien avocat du cabinet de Barack Obama.

« Si vous retirez la Russie de SWIFT, vous la privez d'une artère financière essentielle, mais elle peut utiliser des outils antérieurs à SWIFT comme le téléphone, le télex ou le courrier électronique pour effectuer des transactions de banque à banque. » — Une citation de Adam Smith, avocat en droit commercial international

La Russie se remettrait assez facilement de cette sanction, évoque cet expert. D'ailleurs, la Banque centrale de Russie dispose déjà d'une solution de rechange à SWIFT.

Mise sur pied en 2014, dans la foulée de l'annexion de la Crimée, le System for Transfer of Financial Messages (SPFS) rassemble à ce jour quelque 400 banques russes, soit plus que SWIFT. Or, seulement une douzaine de banques étrangères, dont une banque chinoise, y adhèrent, ce qui limite grandement le portée internationale du SPFS pour l'instant, explique Harley Balzer, expert de la Russie et des relations russo-chinoises, et professeur émérite à l'Université de Georgetown à Washington.

Hésitation de l'Allemagne

Après la polémique autour du gazoduc Nord Stream 2, l'Allemagne se trouve à nouveau sous le feu des critiques au sujet des sanctions contre la Russie, en raison de son refus d'exclure Moscou d'un rouage clé de la finance mondiale, SWIFT.

Alors que tous ses partenaires européens semblent avoir finalement accepté cette mesure radicale en représailles de l'invasion de l'Ukraine, Berlin hésite toujours, craignant pour ses approvisionnements en gaz et charbon russes.

L'Allemagne, qui importe plus de la moitié (55 %) de son gaz depuis la Russie, est très sceptique concernant l'exclusion de la Russie de SWIFT et craint de ne plus pouvoir régler ses paiements d'énergie.

Devant cette hésitation, le président le l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, affirme que quasiment tous les pays de l'UE sont déjà pour l'exclusion de la Russie de SWIFT , exhortant l'Allemagne à joindre ses efforts à cette sanction.

Je crains que M. Poutine ait depuis longtemps mis en place une solution de remplacement au système SWIFT , a plaidé le ministre des Finances de l'Allemagne, Christian Lindner, évoquant les liens étroits que la Moscou a tissés avec la Chine.

Berlin a toutefois finalement fait savoir que le gouvernement était favorable à une exclusion russe ciblée et fonctionnelle du système SWIFT.

Avec les informations de Mark Gollom, CBC, Reuters et l'AFP