Une expérience immersive du Musée de la Gaspésie pour les élèves

Le Musée de la Gaspésie a lancé cette semaine son projet Un musée dans ma valise. L'initiative a pour but de donner le goût aux jeunes de découvrir les collections de l'institution.

Née d’un désir de faire sortir le musée de ses murs, l'expérience immersive numérique est un programme éducatif destiné aux jeunes de la quatrième à la sixième année du primaire.

Le musée de la Gaspésie a développé cette expérience interactive à saveur historique en collaboration avec la compagnie montréalaise Créo, pour y présenter le jeu Mission Artefact.

C'est un plancher interactif qui est projeté au sol et les enfants sont amenés à jouer directement sur une mappemonde où ils ont la mission, dans un temps donné, de trouver trois artéfacts de la Gaspésie, mais qui sont sur plusieurs continents , explique le directeur général du musée, Martin Roussy.

« C’est un bel outil pour le Musée, ça nous permet de nous promener, de nous faire connaître et d’intéresser les jeunes. » — Une citation de Martin Roussy, directeur général du Musée de la Gaspésie

Ce projet a été développé avec une intention éducative et historique, notamment pour mettre en lumière l'histoire de la Gaspésie.

Le but, c'est de faire vraiment un complément éducatif ou un programme scolaire de quatrième, cinquième et sixième année du primaire et à travers ça, sensibiliser les jeunes à leur histoire , explique Martin Roussy.

Pour Katherine Yockell, responsable de l'animation de l'activité, se rendre dans les écoles auprès des jeunes, plutôt que l'inverse, apporte une dynamique intéressante au projet.

Ils sont à l'aise dans leur milieu à eux. Ça crée une autre ambiance. Ils sont plus propices à me poser des questions pendant le jeu. Ils sont un peu moins gênés, c'est un peu moins intimidant pour eux que d'être au musée , explique-t-elle.

Le Musée de la Gaspésie offrira cette expérience éducative pour l'année scolaire 2022-2023 à toutes les écoles primaires de la péninsule gaspésienne qui le souhaitent.

Le Musée de la Gaspésie s’en va vers un développement stratégique qui va nous amener à être présent le plus possible sur le territoire de la Gaspésie pour offrir nos services à la population , détaille Martin Roussy.

