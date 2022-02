Lorrainville vibre au rythme d’un carnaval adapté aux mesures sanitaires

En raison du contexte sanitaire, le comité organisateur a fait le choix de miser sur des activités extérieures.

D'ailleurs, il a dû attendre jusqu'au dernier mois pour lancer les préparatifs de la programmation.

La très populaire galerie hivernale revient cette année encore avec un sentier dans la forêt et où il est possible d'admirer les œuvres de cinq artistes de la région.

Pour accéder certaines activités comme les trois spectacles déambulatoires ou le disco patin, il faut présenter un passeport vaccinal.

Il y a aussi les feux d'artifice samedi soir, le rallye dans les rues de la municipalité et pour les plus petits la glissade sur tube.

« Le comité événementiel et le comité du Carnaval, on est là pour organiser des activités, c'est notre but premier et on l'a toujours dit depuis le début de la pandémie, c'est de venir changer les idées, et faire sortir les gens, de les divertir. » — Une citation de Simon Glinas

Le président du comité organisateur Simon Glinas explique que l'organisation a fait face à de multiples défis pour tenir un tel événement.

Notre but est atteint ça fait deux ans qu'on le fait, on est content, mais fatigués parce que les membres bénévoles après deux ans à organiser, à penser différemment toujours ses activités, c'est épuisant. Alors on espère grandement que ça sera la dernière activité à organiser dans un mode pandémique , dit-il.

La fatigue vient nous chercher et la problématique c'est que plusieurs personnes, des bénévoles ou des membres de l'organisation sont en isolement à cause de la COVID-19, on tombe des fois en effectifs réduits. C'est un peu plus compliqué en ces temps, mais on trouve d'autres bénévoles et des partenaires financiers qui sans eux on ne peut pas faire des éditions comme ça , mentionne Simon Glinas.

La parade de motoneige est par contre annulée en raison du manque d'inscriptions.

Aucune activité n'est prévue à l'intérieur du Centre Richelieu de Lorrainville.