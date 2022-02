Lancement des Hivernades de Saguenay samedi soir

Ensuite, les activités auront lieu gratuitement jusqu'au 6 mars au Parc Mille Lieux de la Colline, à Chicoutimi-Nord.

Sur place, il y aura une grande glissade de Beauce Carnaval, de nombreux jeux gonflables et un anneau de glace entre autres.

Le directeur général des Hivernades, Fabien Hovington, est très heureux de renouer avec une édition où il y a peu de restrictions sanitaires.

Les deux ans de la pandémie on n’a pas lâché , on a produit les Hivernades mais à plus petit régime. Là au moins on est autorisé par la santé publique à 5000 spectateurs extérieurs sur la grande scène Ubisoft-Le Quotidien de la Zone Portuaire de Chicoutimi, donc on est très content , souligne-t-il.