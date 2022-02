La Russie riposte aux sanctions économiques de l’Occident

Visée par une série de sanctions économiques après l’invasion de l’Ukraine, la Russie réplique à son tour en annonçant le gel des avoirs et la nationalisation des actifs d’entreprises de pays hostiles.

La Russie répondra […] en saisissant les fonds d'étrangers et de sociétés étrangères en Russie , a déclaré samedi l'agence de presse RIA citant Dmitri Medvedev, chef adjoint du conseil de sécurité.

Moscou a aussi suspendu les lancements depuis la base spatiale de Kourou en Guyane française et a rappelé son personnel technique en réaction aux sanctions de l'Union européenne (UE), a annoncé l'Agence spatiale russe (Roscosmos).

Quelque 87 personnes se trouvant actuellement en Guyane française sont ainsi appelées à rentrer en Russie. Le secteur aéronautique et spatial européen compte plusieurs partenariats avec la Russie.

Roscosmos dispose avec Arianespace d'une co-entreprise, Starsem, pour exploiter la fusée Soyouz. Elle doit en principe lancer en 2022 huit fusées Soyouz, trois depuis Kourou (dont le satellite-espion français CSO-3) et cinq depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan.

En l'absence de fusées Soyouz, l'Europe n'aurait pas de capacité propre de lancement de certains satellites avant la mise en œuvre d'Ariane 6, dont le premier vol est attendu en fin d'année.

Les décisions de Moscou sont une réponse au Conseil européen, qui a décidé jeudi soir d'interdire l'exportation vers la Russie des avions, pièces et équipements de l'industrie aéronautique et spatiale.

Plus tôt samedi, la banque centrale de la zone euro laissait entendre que l’exclusion de la Russie du système de paiement mondial SWIFT était une question de jours .

La Russie n'a plus besoin de liens diplomatiques avec l'Occident , a déclaré l'ancien président et haut responsable de la sécurité, Dmitri Medvedev.

S'exprimant sur les médias sociaux, il écrit qu'il était temps de cadenasser les ambassades . Il a ajouté que Moscou poursuivrait son opération en Ukraine jusqu'à ce qu'elle atteigne les objectifs définis par le président Vladimir Poutine.

Un militaire ukrainien marche près d'un véhicule endommagé, après des combats avec des soldats russes. Photo : Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Aide et sanctions de l'Occident

Les États-Unis ont annoncé samedi une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 350 millions de dollars, a annoncé samedi le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Cette aide comprendra de nouveaux moyens militaires défensifs qui permettront à l'Ukraine de combattre les menaces blindées, aéroportées et autres auxquelles elle fait face aujourd'hui , a déclaré M. Blinken par voie de communiqué.

C'est un autre signal clair que les Etats-Unis se tiennent aux côtés du peuple ukrainien au moment où il défend sa nation souveraine, courageuse et fière , a ajouté le secrétaire d'État.

Les États-Unis ont franchi un nouveau palier vendredi en imposant des sanctions à Vladimir Poutine lui-même et à son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Le Canada, l'Union européenne UE et le Royaume-Uni n'ont pas tardé à imiter Washington dans cet acte rare et symbolique.

Un navire de commerce, soupçonné d'appartenir à une entreprise russe visée par les sanctions prises par l'Union européenne UE , a été intercepté dans la Manche, ont annoncé les autorités françaises.

Des membres de l’armée ukrainienne à bord de véhicules blindés à Kiev. Photo : Reuters / VALENTYN OGIRENKO

La Russie a de son côté annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions venant de Bulgarie, Pologne ou de République tchèque en représailles d'une mesure similaire prise par ces pays.

La République tchèque a annoncé pour sa part qu'elle allait faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions, pour une valeur de 7,6 millions d'euros (10,8 millions de dollars canadiens).