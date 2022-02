La bataille pour Kiev fait rage

À Kiev, de violents combats se poursuivent. L’armée ukrainienne repousse des saboteurs russes , a indiqué samedi, vers 05 h 30 heure locale, le Service des communications spéciales ukrainien.

Un missile russe a lourdement endommagé un grand immeuble à logements, a indiqué samedi le service d'État pour les situations d'urgence. La Russie avait peu auparavant annoncé avoir tiré des missiles de croisière, au troisième jour de son invasion de l'Ukraine.

Les projectiles russes ont endommagé un immeuble résidentiel de Kiev. Photo : Reuters / Gleb Garanich

Le missile a touché l'immeuble entre les 18e et 21e étages, a précisé le service ukrainien, ajoutant qu'une évacuation était en cours . Le projectile n'a fait aucune victime, selon le un conseiller du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine.

Des échanges de coups de feu ont aussi eu lieu à proximité du siège du gouvernement, selon des témoignages recueillis par Reuters. D’autres personnes sur place ont rapporté avoir entendu des tirs d’obus s'abattre sur la ville.

Les forces ukrainiennes affirment avoir repoussé avec succès des attaque visant une base militaire de Kiev et une centrale hydroélectrique située au nord de la ville.

L’armée de terre ukrainienne a également fait état de violents combats à 30 kilomètres au sud-ouest de la capitale, où les Russes essayent de faire débarquer des parachutistes .

Les habitants de Kiev ont été invités à rester dans leurs abris ou, s’ils sont chez eux, à ne pas s’approcher des fenêtres. Selon le maire de la capitale, 35 personnes, dont deux enfants, ont été blessées par les affrontements de la nuit de vendredi à samedi.

Des affrontements violents ailleurs au pays

Les combats ont continué de faire rage sur les autres fronts. L’armée russe aurait pris le contrôle de la ville de Melitopol, située dans le sud-est du pays, selon des propos du ministère de la Défense de la Russie cités par Interfax.

L’État-major ukrainien a rapporté que des avions russes ont largué des bombes sur les villes de Sumy, Poltava et Marioupol et leurs environs. Cette dernière serait le théâtre de combats intensifs , selon le bureau du président de l’Ukraine.

Toujours selon les forces armées du pays, la Russie a aussi tiré des missiles de croisière depuis la Mer noire en ciblant des infrastructures militaires.

Zelensky ne déposera pas les armes

Le président Volodymyr Zelensky s'est de nouveau adressé à ses concitoyens virtuellement depuis le cœur de Kiev, théâtre de nouvelles tentatives d'incursion russe. Photo : via reuters / INSTAGRAM/@ZELENSKIY_OFFICIAL

Dans une vidéo publiée au petit matin samedi, le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a martelé qu’il n’a nullement l’intention de se rendre.

« Je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Vendredi, Vladimir Poutine a appelé l’armée ukrainienne à déloger son président et à prendre le pouvoir. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier entre vous et moi , avait-il souligné alors que le Kremlin a manifesté sa volonté de lancer des négociations à Minsk, au Bélarus.

Le Bélarus, situé au nord de l’Ukraine, est l’un des points de passage par où l’armée russe est entrée en Ukraine.