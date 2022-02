De la vodka russe retirée des magasins d’alcool au Manitoba

Ainsi, il ne sera plus possible de retrouver la vodka russe Russian Standard et la bière Baltika 7 Premium Lager sur les tablettes des Liquor Marts, fait savoir par communiqué le président-directeur général de la Société des alcools et des loteries du Manitoba, Manny Atwal.

Le communiqué précise que bien que d’autres produits puissent donner l’impression d’être russes en raison de leur nom, de leur illustration, de leurs caractéristiques de marketing ou de leur style, ils ne sont pas produits en Russie.

Nous nous sommes concentrés sur les produits déclarés comme étant fabriqués en Russie pour le moment. Cela peut être sujet à des changements , déclare M. Atwal.

Il indique que certains produits peuvent appartenir à des compagnies russes, mais sont fabriqués ailleurs dans le monde.

Manny Atwal explique que les produits sont achetés par l’intermédiaire d’agents des alcools et que la Société reçoit des informations sur les produits qui sont conformes à la réglementation fédérale en matière d’importation, comme le lieu de fabrication.

Un porte-parole de la province confirme par courriel que les produits ont été retirés à la demande de la province pour soutenir l’Ukraine et montrer l’opposition du Manitoba à l’invasion russe.

Des mesures similaires ont été prises vendredi dans des magasins d’alcool à travers le Canada.

Des détaillants de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec ont retiré de leurs rayons les produits fabriqués en Russie.

Les politiciens du Manitoba avaient déjà envisagé d’interdire la vodka russe dans les magasins d’alcool en 2014, lorsque la Russie s’apprêtait à annexer la Crimée.

Vendredi après-midi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé d'autres sanctions économiques contre la Russie, imitant ses alliés occidentaux.