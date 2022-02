Les traducteurs autochtones sont vitaux pour revitaliser ces langues

Le gouvernement du Manitoba a annoncé plus tôt ce mois-ci du financement pour former des traducteurs autochtones au cours des trois prochaines années. Un rôle qui demeure essentiel pour les communautés, mais aussi pour la revitalisation et la préservation de la langue, selon la traductrice de longue date, Patricia Ningewance.

En plus des 35 traducteurs, la province cherche à combler 45 postes de locuteurs en langue michif, dakota, crie et ojibwée. Elle octroie la somme de 300 000 $ et crée un partenariat avec Indigenous Languages of Manitoba pour renforcer la survie des langues autochtones, a indiqué la province dans un communiqué de presse.

Les langues autochtones sont essentielles à la survie de la culture et de l’identité des peuples autochtones , indique le ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord, Alan Lagimodiere.

Maintenant âgée de 70 ans, Patricia Nigewance, qui vit à Winnipeg mais qui est originaire de la Première Nation du Lac Seul dans le nord-ouest de l’Ontario, a commencé à faire de la traduction en ojibwée à l’âge de 8 ans.

Son parcours de vie l’a amenée à enseigner la traduction à l’Université Lakehead de Thunder Bay.

Elle a aussi travaillé comme interprète pour des patients dans les hôpitaux.

Mme Nigewance raconte que dans les années 1970, plusieurs personnes dans les communautés étaient capables de traduire, ce qui était utile puisque plusieurs aînés ne parlaient pas anglais à l’époque.

Aujourd’hui, il reste moins d’unilingues en langues autochtones, mais le besoin de traducteurs autochtones est toujours là, pour transmettre à ceux qui veulent apprendre la langue, et qui sont de plus en plus nombreux.

Je pense que notre nouveau leadership sera celui des personnes qui apprennent la langue maintenant. Les jeunes qui deviennent parents, et d’autres qui veulent être la prochaine génération de locuteurs en langues autochtones , lance Patricia Nigewance.

Le recensement de 2016, dans lequel se trouvent les dernières données linguistiques disponibles, montre que davantage d’Autochtones apprennent des langues autochtones comme langue supplémentaire.

Le nombre de personnes qui ont déclaré pouvoir parler une langue autochtone a augmenté de 3,1 %, ce qui suggère que davantage de gens qui n’étaient pas des locuteurs natifs apprenaient ces langues.

Or, 15,6 % de la population autochtone déclarait être capable d'avoir une conversation dans une langue autochtone, une baisse par rapport aux 21,4 % enregistrés en 2006.

Cameron Adams est le créateur de l'application pour revitaliser la langue crie, Swampy Cree. Photo : Université de Winnipeg

La traduction importante pour la sécurité

Le créateur de l’application Swampy Cree qui permet d'apprendre la langue crie, Cameron Adams, précise que les traducteurs ne sont pas seulement utiles pour la revitalisation de la langue, mais aussi pour l’accès au service et la sécurité des gens.

Que faire si quelqu’un appelle le 911 et qu’il ne parle que le cri? Vous voulez vous assurer que vos traducteurs peuvent transmettre ce message afin que tout le monde ait un accès égal aux services , déclare M. Adams, dont la famille est issue de la Première Nation de Norway House et de la Première Nation de Berens River.

Selon Cameron Adams, lorsque des documents comme des articles médiatiques ou des documents gouvernementaux sont traduits dans des langues autochtones, cette langue devient accessible à ceux qui veulent l’apprendre et utilisée de la même manière que l’anglais et le français.

Patricia Ningewance montre fièrement la carte d'anniversaire qu'elle a reçue de son petit-fils, en 2019, écrite en ojibwée. Photo : CBC / Albert Leung

Patricia Ningewance souhaite également que l’accent soit mis sur l’écriture des langues autochtones afin qu’elles soient écrites de façon standardisée et qu'elles se basent moins sur des épellations phonétiques.