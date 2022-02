Valérie Lemercier remporte le César de la meilleure actrice pour Aline

L’actrice française Valérie Lemercier a été récompensée pour son interprétation dans Aline, son faux film biographique sur Céline Dion, vendredi lors de la prestigieuse soirée des César, à Paris. La Québécoise Danielle Fichaud ainsi que les Québécois Sylvain Marcel et Xavier Dolan, en lice dans les catégories des meilleurs seconds rôles, sont repartis bredouilles.

Dans son discours de remerciement, Valérie Lemercier, qui était aussi en lice pour le César de la meilleure réalisation, a évoqué son idole Céline Dion, dont est très fortement inspiré son personnage d’Aline Dieu dans Aline.

« J'avais un petit modèle, et même un grand modèle, à qui je dis ce soir encore tout mon amour et mon admiration, Céline bien sûr! » — Une citation de Valérie Lemercier, actrice

On dit "je me souviens" au Québec, moi je m’en souviendrai toute ma vie , a ajouté l’actrice de 57 ans au sujet de ce César. Il s’agit de son deuxième César après celui qu’elle avait gagné pour un second rôle en 2001.

Valérie Lemercier a également déclaré que jouer avec les actrices et acteurs québécois d’Aline avait été une grande leçon .

Si ce film voyage un petit peu dans le monde, c’est beaucoup grâce à vous, toute la gang , a ajouté celle qui incarne la chanteuse de ses 5 à 52 ans dans Aline.

Sylvain Marcel et Danielle Fichaud, qui jouent respectivement le René Angélil d’Aline Dieu et Maman Dieu, étaient en nomination pour dans les catégories des meilleurs seconds rôles masculin et féminin lors de cette cérémonie réunissant la crème de la crème du cinéma français.

Le film Illusions perdues couronné

Quant à Xavier Dolan, il était nommé aux côtés de Sylvain Marcel pour son rôle dans Illusions perdues. Ce film de Xavier Giannoli était favori avec 15 nominations. Il repart grand gagnant de cette soirée avec sept trophées, dont la récompense-reine du César du meilleur film.

Ce long métrage, inspiré du roman éponyme de Honoré de Balzac, a aussi été sacré dans les catégories de la meilleure adaptation, du meilleur acteur de second rôle pour Vincent Lacoste et du meilleur espoir masculin pour Benjamin Voisin. Illusions perdues a pris l’affiche ce vendredi dans les cinémas québécois.

Dans son discours, Vincent Lacoste a notamment remercié ses partenaires de jeu, dont Xavier Dolan, qui était nommé dans la même catgorie que lui. Je partage ce César avec toi, je vais essayer de le faire couper en deux. Tu es exceptionnel dans le film.

En récompensant Illusions perdues, les César, parfois critiqués pour leur nombrilisme ou leur déconnexion, font triompher l'un des rares films français post-confinement à avoir conjugué succès populaire (plus de 870 000 entrées en France) et ambition artistique.

Un César d'honneur pour Cate Blanchett

La vedette américaine Adam Driver était présente à cette cérémonie des César pour le film opéra-rock Annette, qui a décroché cinq César, dont celui de la meilleure réalisation pour le cinéaste Leos Carax.

Dans la catégorie du meilleur acteur, Adam Driver s’est fait damer le pion par Benoît Magimel, pour sa performance dans De son vivant. Dans ce film d’Emmanuelle Bercot, l’acteur de 47 ans joue un homme condamné par un cancer fulgurant aux côtés de Catherine Deneuve.

Quant au César de la meilleure actrice dans un second rôle, il a été décerné à Aissatou Diallo Sagna, une actrice non professionnelle pour son interprétation d’une aide-soignante dans La fracture. Ce César, il est à nous, les soignants ! C'est notre récompense , a dit cette femme, dont le premier métier est d'être sage-femme.

Le César du meilleur espoir féminin a été attribué à Anamaria Vartolomei, une actrice de 22 ans qui tient le rôle principal dans L’évènement. Ce film d'Audrey Diwan sur l'avortement a reçu le Lion d’or à la Mostra de Venise en septembre dernier.

À noter qu’un César d’honneur a été remis par Isabelle Huppert à l’actrice australienne à Cate Blanchett, qui a reçu une longue ovation.

L'actrice Cate Blanchett et son César d'honneur

L’hommage de Xavier Dolan à Gaspard Ulliel

Cette 47e soirée des César, animée par Antoine de Caunes, était dédiée à l’acteur français Gaspard Ulliel, mort dans un accident de ski le mois dernier. La voix brisée par l’émotion, Xavier Dolan est d’ailleurs monté sur scène pour lire une longue et émouvante lettre en hommage à son ami Gaspard Ulliel, qu’il avait dirigé dans son film Juste la fin du monde en 2016.

Son talent, nous le possédons encore. Ça, personne ne pourra nous l'enlever, a-t-il souligné sur la scène de l'Olympia, où se tenait la soirée de César. C'est un tout un monde qui a pleuré Gaspard, c'est tout un monde qui le pleure encore.

C'est le privilège d'être célèbre et un acteur de sa lumière que de pouvoir compter sur l'art pour qu'il nous estompe dans la pérennité alors que d'autres deuils, importants pour certains, demeurent inconnus de tous ou deviennent si vite évanescents.

Un hommage appuyé a aussi été rendu à l’acteur Jean-Paul Belmondo, décédé à 88 ans en septembre dernier. Et Antoine de Caunes a également souligné la disparition, le 25 décémbre, du cinéaste québécois Jean-Marc Vallée, à qui l'Assemblée nationale a rendu hommage jeudi.

L'Ukraine dans toutes les têtes

La cérémonie s'est déroulée sans éclat ou incident majeur, mais sans jamais vraiment décoller. Il faut dire que le coeur n'était pas vraiment à la fête, alors que la guerre était dans toutes les têtes, comme l'ont rappelé nombre de vedettes montées sur scène, dont l'Australienne Cate Blanchett. Difficile de penser à autre chose qu'à l'Ukraine , a-t-elle reconnu.