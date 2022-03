Deux médecins québécois ont soutenu le « convoi de la liberté »

L’omnipraticien montréalais a fait une contribution de 1000 $ US le 7 février, avant que les manifestations des camionneurs à Ottawa ne soient déclarées illégales. Sa contribution se retrouve dans les données révélées par l'organisme américain de lanceurs d’alertes DDoSecrets, qu’a pu consulter Radio-Canada.

Le Dr François Bourassa poursuit ainsi (en anglais) le message qui accompagne son don : La plupart d’entre nous ont le cerveau trop lavé pour comprendre la recherche de base, et cela mène à une réponse qui est toujours le bloc de prescription, comme on nous a formés. Les ego en empêchent plusieurs de changer, et la peur, de parler.

L’omnipraticien, qui pratique au centre de réadaptation privé montréalais Villa Medica et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud, termine son message par un appui senti aux manifestants : Vous êtes tous la réponse à nos prières, restez forts et bienveillants. Montrez au monde ce qu’il pourrait devenir.

Contacté par Radio-Canada, le docteur François Bourassa soutient que le passeport obligatoire n'a que peu ou pas d'avantages pour l’adhésion aux vaccins, sauf peut-être à très court terme. Dans son courriel, il ajoute : En tant que médecin, je veux m'assurer que les gens obtiennent leur vaccin, utilisent des masques, avec une bonne hygiène, mais le passeport vaccinal obligatoire fait plus de mal que de bien. Des études montrent que les confinements et les couvre-feux ont peu ou pas d'avantages pour sauver des vies et causent beaucoup de tort.

Tout en rappelant que le médecin est un travailleur autonome, les établissements où pratique le Dr Bourassa ont condamné ses propos sur la plateforme de sociofinancement.

« Par respect pour nos patients, leurs familles et les membres de notre personnel, qui ont subi les nombreux impacts de la pandémie depuis plusieurs mois déjà, on ne peut cautionner les propos tenus par Dr Bourassa. Ses croyances personnelles nous désolent et nous ne partageons pas son point de vue. » — Une citation de Déclaration de Villa Medica et du CIUSSS Centre-Sud

Un radiologiste du centre universitaire de santé McGill CUSM soutient le convoi de la liberté

Notre analyse des dons québécois sur la plateforme GiveSendGo révèle qu’un autre médecin a donné 1000 $ US, le 6 février. Il s’agit du radiologiste Alexandre Semionov, qui était jusqu’à tout récemment chef du Département de radiologie thoracique du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

L’automne dernier, avec d’autres demandeurs, il avait contesté la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé devant les tribunaux. Le gouvernement Legault avait ensuite renoncé à suspendre des travailleurs de la santé non vaccinés.

Le Dr Alexander Semionov a aussi accompagné sa contribution d’un message (en anglais) : Merci, les patriotes, que Dieu vous bénisse.

Selon le site web de la Faculté de médecine de l’Université McGill, où il est également professeur associé, le Dr Semionov est un spécialiste de l’imagerie thoracique et cardiaque.

La protection de nos employés et de nos patients est une priorité pour nous , souligne le Centre universitaire de santé McGill en réponse à nos questions concernant le docteur Semionov.

La campagne de sociofinancement sur GiveSendGo a maintenant recueilli plus de 10 millions de dollars américains. Elle se poursuit malgré la fin de la manifestation à Ottawa.

Selon nos données, les docteurs Bourassa et Semionov font partie des rares donateurs québécois à avoir versé une contribution d'au moins 1000 $ US.