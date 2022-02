C'est comme si je ne l'avais pas crue , a-t-elle raconté devant le juge Jacques Trudel.

Cette femme entretenait une excellente relation avec l'adolescente, mais aussi avec l'accusé. Elle affirme ne pas avoir abordé la question avec ce dernier après avoir été mise au fait de la situation vécue par la présumée victime.

J'étais mal à l'aise. Je me disais que ça ne se pouvait pas , a-t-elle rapporté.

Elle convient avoir été témoin de plusieurs compliments lancés par l'accusé à la présumée victime. Tu as de beaux cheveux, tu es belle, des choses comme ça , a-t-elle dit.

Puis elle a constaté qu'au fil du temps, l'adolescente cherchait à éviter tout contact avec l'accusé. C'est finalement après le dépôt officiel d'une plainte à la police que cette femme qui a témoigné vendredi a décidé de poser des questions à l'homme.

Il m'a dit : "Voyons, j'ai 69 ans. Penses-tu que j'aurais fait ça?" Il était bouleversé et furieux. Cette semaine-là, Roger était complètement par terre. J'ai essayé de le consoler comme je pouvais. Il me disait : "Elle est allée trop loin. Je ne peux pas croire qu'elle a fait ça".

Plus tôt cette semaine, une amie de la présumée victime a témoigné, racontant avoir été témoin de comportements qu'elle estimait dérangeants de la part de l'accusé, comme des caresses sur les cheveux et la cuisse de la présumée victime en plus de tenir des propos de nature sexuelle en présence des adolescentes.

Son ex-petit ami ainsi que le père de la présumée victime ont également corroboré certaines informations avancées par la jeune plaignante en début de procès.

Roger Montplaisir reviendra en cour du 16 au 18 mars.