Maison d’accueil pour sans-abri : une rencontre citoyenne tenue en vue du déménagement

La rencontre a été initiée par la conseillère municipale du district 8, Mireille Jean, afin d’assurer une cohabitation harmonieuse avec les citoyens, commerçants et institutions de ce secteur du centre-ville.

Le déménagement de l’organisme avait été annoncé en octobre. Des citoyens avaient fait part de leurs inquiétudes. C’est suite à une discussion avec des citoyens que j’ai proposé cette rencontre citoyenne. Une proposition qui a été accueillie avec enthousiasme autant par les citoyens que par les responsables du projet , a indiqué Mireille Jean, dans un communiqué émis vendredi.

La rencontre a été organisée en collaboration avec la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi, la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, à laquelle est relié l’organisme, et l’Office municipal d’habitation du Saguenay.

Un comité de suivi proposé

Le projet de déménagement a été présenté aux participants, qui ont ensuite pu poser leurs questions et échanger. La Maison d’accueil pour sans-abri a proposé de former un comité de suivi du projet rassemblant des résidents du secteur et d’autres acteurs du milieu. La proposition a été bien accueillie, mentionne-t-on.

Le déménagement de la Maison d'accueil des sans-abri de Chicoutimi dans le couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement a été annoncé cet automne. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Paul Casgrain, qui est membre du conseil d’administration de la fondation, s’est dit heureux d’avoir pu présenter le projet aux citoyens. La communauté des Servantes du Très-Saint-Sacrement avait fait don du bâtiment à la fondation.