Remaniement ministériel en Alberta : Tyler Shandro devient ministre de la Justice

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a effectué un mini remaniement ministériel, vendredi. Tyler Shandro, député de Calgary-Acadia et ministre du Travail et de l'Immigration, devient ministre de la Justice et solliciteur général. Et pour sa part, le député d'Edmonton-South West et ministre sans portefeuille, Kaycee Madu, devient ministre du Travail et de l'Immigration.