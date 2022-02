Des élèves de Winnipeg sensibilisés à la guerre en Ukraine

La Division scolaire Seven Oaks de Winnipeg encourageait les élèves de ses écoles à porter des vêtements jaunes et bleus vendredi en soutien à l’Ukraine, attaquée par la Russie depuis jeudi .

La directrice adjointe de l’École Shkola R.F. Morrison, à Winnipeg, une école anglaise ukrainienne, Oksana Kostecny, a lancé le mouvement auprès de la Division scolaire.

Hier matin, c’était difficile de se réveiller et de constater qu’une attaque était survenue pendant la nuit. J’étais triste et choquée. Puis, je me suis mise à penser à notre communauté scolaire, alors qu’on a plusieurs membres du personnel et de familles ukrainiennes, et comment on pouvait la soutenir , explique Mme Kostecny.

Un élève de 5e année, Boyan Yereniuk, a passé les derniers jours à écouter les nouvelles avec ses parents. Il dit que des membres de sa famille habitent dans des régions envahies par les soldats russes.

Selon lui, il était important d’être solidaire avec le peuple ukrainien et de porter ses habits traditionnels.

Je suis inquiet. C’est difficile de comprendre que mon pays d’origine soit envahi, et Kiev, bombardée. Je n’aime pas ce qui se passe et j’espère que personne n’aime ça.

Nadia Zaporozhets (à gauche) et Boyan Yereniuk ( à droite) sont des élèves de l'École Shkola R.F. Morrison et ils ont de la famille en Ukraine. Photo : Radio-Canada

Au cours de la journée, des élèves ont dessiné des drapeaux ukrainiens sur des affiches et y ont inscrit des messages de paix.

Oksana Kostecny souligne qu'il est important de parler aux élèves : Il s’agit d’un problème mondiale. .

Nous avons discuté en classe hier et ce matin pour qu’ils comprennent ce qu’il se passe. Sans entrer dans les détails, je leur ai expliqué pourquoi ça arrive, la relation de la Russie avec l’Ukraine et pourquoi la Russie veut maintenir son pouvoir en Ukraine.

Être à l'écoute des inquiétudes

La psychologue Nadia Gagnier consacre sa pratique aux enfants et aux adolescents. Il ne faut pas leur faire un long discours géopolitique sur les forces qui sont en train d’entrer en jeu , dit-elle.

.

La psychologue Nadia Gagnier (archives) Photo : Radio-Canada / Vanessa Costa

Elle précise que les parents ou les éducateurs doivent s’en tenir à ce que les enfants ont besoin de savoir pour le moment. Il faut surtout se laisser guider par les questionnements de notre jeune , indique la Dre Gagnier.

Il ne faut pas banaliser ou évacuer la question du revers de la main pour continuer à faire vivre [les jeunes] dans un monde arc-en-ciel et de licornes. S’ils posent des questions, c’est que [la situation] les inquiètent, c’est qu’ils vivent de l’incertitude qui est probablement pire que de connaître la vérité.

Les élèves de l'École R.F. Morrison de Winnipeg souhaitent que la paix revienne en Ukraine, après avoir été attaquée par la Russie. Photo : Radio-Canada

Avec les affiches confectionnées en classe, certains des élèves ont l’intention d’aller manifester avec leurs parents devant le Palais législatif samedi, en soutien à l’Ukraine et pour dénoncer l’action russe.

La Russie pourrait voir qu’il y a beaucoup de soutien pour l’Ukraine et éventuellement arrêter , déclare Nadia Zaporozhets.

Avec les informations de Jérémie Bergeron et de Mario De Ciccio