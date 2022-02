Nickel : le ministre Charette « roule à contresens », croit Bruno Marchand

Le maire de Québec Bruno Marchand demande au ministre de l'Environnement de surseoir à sa décision d'assouplir la norme sur le nickel et d'entendre les voix qui s'y opposent.

Jeudi, les 18 directions régionales de santé publique, dont celle de la Capitale-Nationale, se sont prononcées contre l’assouplissement de la norme d’émanation de nickel dans l’air. Le ministre Benoit Charette a cependant continué de défendre la décision de son gouvernement, citant la décision de la santé publique nationale.

Vendredi, lors d’un point de presse, Bruno Marchand n’a pas manqué d’afficher son incrédulité.

Moi, je pense que le ministre [Charette], présentement, roule à contresens de tout le monde : des citoyens, des experts, des experts en santé , a-t-il martelé. Et pour quelle raison? Pourquoi maintenant?

Bruno Marchand croit que la démonstration n'a pas été faite qu'il y existe un gain économique à permettre l’émanation d’une plus grande quantité de nickel dans l’air. L'histoire démontre d’ailleurs, selon lui, que le ministère de l'Environnement est incapable de faire respecter sa règlementation pour éviter des dépassements.

Je comprends que les citoyens ne sont pas rassurés. Je les comprends, et je ne le suis pas moi non plus , a-t-il conclu.

Avec la collaboration de Louise Boisvert