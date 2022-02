James Brown aura sa série documentaire coproduite par Mick Jagger

La série, qui s’intitule James Brown: Say it Loud, devrait être diffusée sur la chaîne de télévision américaine A&E l'année prochaine.

Le chanteur desRolling StonesMick Jagger a décrit James Brown, qui est décédé en 2006, comme un brillant interprète qui [l’inspire] depuis [ses] débuts .

Le turbulent musicien, qui aurait aujourd’hui 90 ans, est notamment connu pour ses succès I Got You (I Feel Good) et Papa’s Got a Brand New Bag. Sa carrière a duré plusieurs dizaines d’années.

La vie de James Brown est importante non seulement pour comprendre son immense influence musicale, [...] mais aussi pour mesurer la marque profonde et durable qu'il a laissée dans la culture américaine , a déclaré pour sa part Ahmir Questlove Thompson, batteur du groupe hip-hop The Roots.

Ce dernier a notamment connu le succès avec son documentaire Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not be Televised), qui met en lumière une série de concerts ayant eu lieu dans Harlem, un quartier de New York, et qui a été décrite comme le Woodstock des communautés noires .

Peter Afterman, David Blackman et Victoria Pearman sont également producteurs exécutifs de la série documentaire. Deborah Riley Draper assurera la réalisation.