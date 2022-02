La C.-B. se dit prête à accueillir les réfugiés ukrainiens à bras ouvert

Le gouvernement de la Colombie-Britannique assure travailler de concert avec Ottawa, et déclare qu’il accueillera à bras ouverts les citoyens ukrainiens. Le Canada a promis de donner la priorité aux demandes d'immigration en provenance d'Ukraine  (Nouvelle fenêtre) afin de mettre en sécurité les personnes fuyant ce pays.

John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique a condamné de nouveau ce vendredi l'envahissement de l'Ukraine, évoquant des actions illégales du gouvernement de la Russie, qui privent le peuple ukrainien de ses libertés et menacent sa vie.

« Notre gouvernement est prêt à travailler avec le gouvernement fédéral pour imposer les sanctions nécessaires et prendre toutes les mesures que nous pouvons prendre en tant que Britanno-Colombiens pour aider la communauté internationale à condamner ces actions horribles. » — Une citation de John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique

Le premier ministre a également indiqué que des discussions intergouvernementales sont en cours au Canada afin d'évaluer les pistes pour offrir un refuge sûr à ceux qui fuient la violence dont ils sont victimes de la part d'un gouvernement qui a clairement perdu son chemin et [qui] doit être tenu responsable .

John Horgan souligne que l'accueil des réfugiés ukrainiens est une responsabilité fédérale , mais affirme que les Britanno-Colombiens ouvriront leurs bras aux citoyens ukrainiens qui veulent se rendre en Colombie-Britannique .

« La communauté ukrainienne du Canada a joué un rôle essentiel dans le développement de tout ce qui nous est cher dans ce pays. Et s'il y a de la place à Victoria, en Colombie-Britannique, pour des réfugiés, de nouveaux immigrants venant d'Ukraine, nous serons prêts à les aider de toutes les manières possibles. » — Une citation de John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique

Des centaines de personnes de la région de Vancouver se sont réunies au Musée des Beaux-Arts de Vancouver pour dénoncer l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022. Photo : Radio-Canada / Joel Ballard

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé jeudi que les demandes d'immigration provenant d'Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada seront traitées en priorité  (Nouvelle fenêtre) .

Le délai de traitement de ces demandes pourrait être inférieur à 24 heures , a indiqué Nicole Giles, la sous-ministre adjointe des opérations chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Justin Trudeau a également annoncé la création d'une nouvelle ligne d'assistance téléphonique, pour toute personne au pays ou à l'étranger ayant des questions urgentes d'immigration liées à l'Ukraine .

Des liens spéciaux

Elizabeth May, députée du Parti vert de la circonscription Saanich-Gulf Islands à la Chambre des communes et ancienne cheffe du Parti vert, souhaite que le Canada puisse accueillir rapidement les civils ukrainiens, mais craint que le système d’immigration soit trop long et inefficace .

Elle évoque des ratés lors de la gestion de la crise afghane : nous n’avons pas fait les choses essentielles pour protéger les vies là-bas. J'espère que dans le cas de l'Ukraine, nous pourrons faire plus , a-t-elle expliqué.

Un manifestant brandit le drapeau ukrainien à la place Nathan Philips de Toronto. Photo : Radio-Canada / Philippe de Montigny

En Ontario, le gouvernement évalue que jusqu'à 20 000 emplois seraient disponibles dans la province pour des réfugiés en provenance d'Ukraine et se dit prêt à investir des millions de dollars pour les accueillir.

Le premier ministre Doug Ford a lancé un appel aux Ukrainiens qui fuient la tyrannie que la Russie impose à leur pays. Nous allons vous accueillir à bras ouverts et vous aider de toutes les façons possibles , a-t-il déclaré, en ajoutant que de nombreux emplois intéressants sont libres en Ontario et que des services d'aide à l'établissement seront offerts.

Quelques jours avant la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l’indépendance de l’Ukraine, le 2 décembre 1991.

En 2016, environ 4 % des répondants au recensement national du Canada se sont identifiés comme étant d'origine ukrainienne. Selon le gouvernement fédéral, cela représente 1,3 million de personnes.