La haine en ligne affecte des membres d’organismes communautaires

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et des organismes communautaires dénoncent des incidents à caractère discriminatoire et raciste perpétrés contre leurs membres lors de rencontres virtuelles. Propos insultants émis ou écrits dans la section des commentaires, vidéo parasitant la ligne, plusieurs personnes disent être choquées par ces agressions.

Dans le cadre du jour de la Famille et du Mois de l’histoire des Noirs, Dieufert Bellot animait un forum en mode virtuel organisé par l’organisme Kay Créole d’entraide et de services professionnels et ses partenaires.

Les échanges sont alors interrompus par un individu qui lance des insultes verbales envers les personnes noires, suivies d’une vidéo et de la musique qui perturbent les participants.

Tant bien que mal, les organisateurs de l’événement font sortir l’intrus. J’ai passé la nuit à y penser. J’étais complètement ébahi , dit Dieufert Bellot, visiblement secoué après l’incident.

Leader communautaire militant pour l’égalité des chances, M. Bellot rappelle que le racisme ne chôme pas. Même pour ce moment [le Mois de l’Histoire des Noirs], on n’est pas capable d’être tranquille .

« Quand quelqu’un vient pour vous insulter par votre couleur, votre race, c’est directement dans vos nerfs qu’il rentre. Cela affecte votre santé mentale. » — Une citation de Dieufert Bellot, Centre haïtien de Formation, d'Économie sociale et Développement intégré

Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO , raconte également des incidents similaires qui se sont produits lors des états généraux sur l’Éducation postsecondaire.

On a accueilli une centaine de personnes dans une rencontre Zoom pour parler des besoins dans le postsecondaire , explique-t-il. On a commencé à voir certains commentaires racistes dans le chat. Des gens ont commencé à jouer des messages anti-vaccin, des vidéos de convois de camions, etc.

« Un des incidents était de demander à une de nos employées d’enlever son voile, d’autres utilisations de mots absolument inacceptables. On entend parler de ces choses-là. Mais quand on les voit [soi-même], ça dérange, ça bouleverse et ça laisse des marques. » — Une citation de Peter Hominuk, directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario

L’Assemblée de la francophonie de l'Ontario AFO a signalé les agressions à la plateforme Zoom ainsi qu’au Centre canadien pour la cybersécurité.

Cette agence gouvernementale n’est pas un organisme d’enquête.

Peter Hominuk affirme qu’à la suite de ces incidents, l’AFO pense renforcer sa politique contre la discrimination, le harcèlement et la violence pour répondre aux enjeux touchant le numérique. Photo : Peter Hominuk

M. Hominuk rappelle que les participants s’étaient inscrits par courriel et que ces derniers sont enregistrés. On est en mesure de partager les courriels [des perturbateurs] qui ont été utilisés avec les autorités s’il y a lieu .

Au début du mois de février, une rencontre virtuelle organisée par Parents Partenaires en Éducation a également connu une brève perturbation à caractère discriminatoire.

Nous avons réagi rapidement et expulsé ces gens , assure le président de l’organisme, Paul Baril. La majorité des participants étaient des personnes issues de la diversité , rapporte-t-il en précisant que l’organisme explore des possibilités plus sécuritaires pour leur rencontre.

Monique Beaudoin, résidente de Sudbury, a été témoin de micro-agressions à caractère discriminatoire produites lors d'événements en ligne. C’est tellement violent. Moi, j’ai vécu cela comme une personne blanche. Je ne peux pas m’imaginer vivre cela comme personne racisée , a-t-elle expliqué, voulant démontrer l’ampleur que cela peut avoir sur les personnes ciblées.

Craindre la haine en ligne en dehors du cadre virtuel

Inquiet, Dieufert Bellot s’interroge sur l’ampleur que peut prendre la haine en ligne. Ça devient dangereux. Si quelqu’un peut pirater notre rencontre avec des propos racistes, peut-il aussi trouver où on est?

Réclamant plus de soutien aux organismes communautaires pour la sensibilisation contre le racisme, M. Bellot exhorte aussi la communauté noire à ne pas se décourager. Et aux parents, continuez à éduquer vos enfants sur les enjeux du racisme , dit-il.

La chargée de cours, Nika Naima, croit qu'une consultation des utilisateurs du web, chapeautée par un organisme neutre comme l'ONU devrait travailler à réglementer les pratiques d'usage de l'Internet. Photo : Nika Naimi

Nika Naima, chargée de cours à l’École Polytechnique de Montréal croit aussi que la haine en ligne peut prendre des proportions hors des réseaux sociaux ou des plateformes en ligne comme Zoom. C’est ce qu’on appelle le doxing [divulgation de données personnelles]. « C’est quelqu’un qui va mettre l’adresse d’une personne sur Internet [...] Il y a une possibilité d’être attaqué , précise-t-elle.

« Il y a un spectre de haine et d'extrémisme qui existe dans des communautés en ligne [...] Il faut faire une enquête pour savoir si ces personnes-là appartiennent à un groupe haineux [...] Ils peuvent cibler quelqu’un. Je crois qu’il faut se méfier de ce qui arrive présentement. » — Une citation de Nika Naimi, chargée de cours à l'École Polytechnique de Montréal

La professeure croit qu’il faut renforcer la nétiquette dans les écoles et travailler sur des lois qui protègent les utilisateurs de la toile.