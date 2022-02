L’invasion de l'Ukraine par la Russie résonne à Saint-Quentin

Gloire à l’Ukraine! Gloire aux héros! , lancent des manifestants, en ukrainien, vendredi matin à Saint-Quentin.

Des membres de la nouvelle et petite communauté ukrainienne de Saint-Quentin ont bravé le froid, afin de sensibiliser la population à la guerre qui vient d’éclater dans leur pays d’origine.

C'est difficile ce qui se passe en Ukraine , affirme Oleksandr Shelest, qui travaille pour le Groupe Savoie depuis un peu plus d’un an. Nous n'avons aucune idée de combien de temps durera cette guerre, mais l'aide doit arriver maintenant.

L'Ukrainien Oleksandr Shelest habite à Saint-Quentin et travaille au Groupe Savoie. Photo : Radio-Canada

Les membres de la diaspora ukrainienne n’étaient pas les seuls à descendre dans les rues, vendredi. Quelques voisins et membres de la communauté ont aussi tenu à montrer leur soutien.

De prétendre qu'on sait ce qu'ils vivent, on ne peut pas le faire. Mais on peut avoir de l'empathie, on peut sympathiser un peu, on peut avoir de la compassion et de montrer un support , dit la mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers.

Ils sont tristes, ils sont affolés. Tu vois qu'ils sont inquiets. Ils cherchent de l'aide. Ils veulent avoir des réponses. Ça fait que c'est vraiment traumatisant de voir ça , ajoute le président, Association multiculturelle d'intégration des nouveaux arrivants, Marc Beaulieu.

Saint-Quentin compte déjà 13 familles venues d'Ukraine pour travailler.

Une vingtaine d'autres familles devaient se joindre à eux au cours des prochains mois, mais leur venue est maintenant incertaine.

D’après un reportage de Serge Bouchard