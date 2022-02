1295 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 en Alberta

Les autorités sanitaires signalent également que 595 nouvelles infections au SRAS-CoV-2 pour un total de 10 112 cas actifs sur son territoire.

La moyenne du taux de positivité des tests PCR au cours des 7 derniers jours s'établit à 22,82 %.

Jusqu’à maintenant, 90,1 % des Albertains âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19 et 86,5 % en ont reçu au moins deux.

Plan de réouverture

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, devrait annoncer samedi si l'étape deux de son plan de levée des restrictions entrera en vigueur le 1er mars.

La phase deux prévoit que les limites pour les rassemblements à l'intérieur, à l'extérieur et dans les endroits pouvant accueillir plus de 500 personnes seront allégées. Le port du masque à l’intérieur deviendra également optionnel à l’échelle provinciale.

L'ordre imposant le travail à la maison sera aussi levé.