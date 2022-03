Le gouvernement Ford fait retirer des notions du cursus en sciences et technologies

Radio-Canada a appris que des directives provenant directement du ministère de l’Éducation auraient mené au retrait de notions entourant les actions sur le changement climatique et le savoir autochtone du nouveau programme scolaire en sciences et technologies, rendu public aujourd'hui.

Le document, qui sert de guide à l’enseignement et à l’évaluation des élèves de l'élémentaire, a été révisé au cours d'un long processus entamé en 2018. Des dizaines de groupes d’intérêts, y compris 17 organismes qui représentent des groupes autochtones, ont été consultés.

Plusieurs versions préliminaires ont été élaborées, ce qui fait partie du processus normal de révision de ces programmes scolaires. La version finale, publiée aujourd'hui, contient des notions sur l'environnement et la recherche d'« actions qui peuvent contribuer à un environnement sain », mais il n'est pas fait mention de changement climatique avant la 5e année.

Une personne au fait du dossier a contacté Radio-Canada pour dénoncer la demande du gouvernement de retirer certains contenus. Cette demande a été reçue à la fin de 2021, alors que le document devait être publié au début de l'année. Les consultations avec différents organismes s'étaient achevées à l'automne 2021.

Le groupe qui travaillait à la rédaction avait alors reçu la directive de retirer du document les notions entourant les actions sur le changement climatique .

Une autre personne qui a travaillé à l'élaboration du programme scolaire a confirmé ces informations.

Radio-Canada a accepté de ne pas dévoiler l’identité des deux personnes, parce que celles-ci craignent de perdre leur emploi.

Une demande d’accès à l’information a été acheminée au ministère de l’Éducation pour obtenir les courriels ou communications dans lesquels la demande formelle a été présentée. Le ministère affirme qu’aucune communication officielle n’existe.

« Après nos recherches, le Ministère a déterminé qu’aucun document ne correspond à votre demande. » — Une citation de Ministère de l’Éducation de l’Ontario (traduction)

Le 14 février, une partie de l’équipe responsable de l'élaboration du cursus a de nouveau été convoquée lors d'une rencontre appelée un debriefing [débreffage] d’urgence . Selon les deux mêmes personnes au fait du dossier, les directives provenant du ministère auraient été cette fois de retirer certaines notions entourant le savoir autochtone du programme scolaire.

Un contenu axé sur les technologies

Le nouveau cursus, qui sera appliqué dès septembre 2022, adopte une approche pratique, particulièrement en lien avec les nouvelles technologies, par exemple le codage informatique.

Dans une conférence de presse tenue au Centre des sciences de l'Ontario, le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a souligné que « les parents souhaitent savoir que leurs enfants apprennent des contenus actuels en lien avec leur monde connecté sur la technologie ».

Le ministre de l'Éducation Stephen Lecce a annoncé la publication d'un nouveau programme scolaire en sciences et technologies pour les élèves du primaire au Centre des sciences de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Des notions sur l'environnement, les êtres vivants et la protection de la vie sont prévues pour les élèves dès la 1re année. Le document publié par la province ne mentionne toutefois pas le mot changement climatique avant la 5e année.

Interrogé sur les moyens qui seront mis à la disposition des enseignants pour obtenir des contenus pertinents sur le sujet, le ministre Lecce a souligné que des ressources seront mises à la disposition des enseignants pour faciliter leur développement professionnel sur les savoirs autochtones au cours des prochains mois et permettre le début de l'enseignement du nouveau programme en sciences et technologies dès septembre prochain.

Des pistes de réflexion

Une enseignante écrit des formules mathématiques au tableau. Photo : iStock

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, les informations retirées du cursus constituaient des pistes de réflexion offertes aux enseignants pour orienter leur enseignement.

La publication du document aurait par ailleurs été repoussée à plusieurs reprises.

Le programme scolaire de l’Ontario en sciences et technologies de la 1re à la 8e année, utilisé actuellement, a été publié en 2007. Dans ses 148 pages, il n’est question de changement climatique que dans une définition. Le mot autochtone est présent trois fois, entre autres dans la description d’une perspective autochtone de la durabilité de l’environnement .

Selon le chercheur et candidat au doctorat à l’Université d’Ottawa Raphaël Gani, sa révision tous les 10 ou 15 ans fait partie du processus normal d’adaptation du programme d’éducation dans lequel le gouvernement a un rôle à jouer.

M. Gani souligne par exemple que le choix des personnes qui sont embauchées pour rédiger le cursus revient au ministère de l’Éducation, tout comme l’identité des personnes ou des groupes consultés pour sa création, ce qui constitue en soi une influence.

« Le gouvernement, lorsqu’il s'occupe du [cursus], fait son travail, mais lorsqu’il y a partisanerie, là, il faut s’inquiéter. » — Une citation de Raphaël Gani, chercheur et candidat au doctorat en éducation, Université d’Ottawa

Il affirme que la consultation de partenaires de plusieurs domaines d'expertise est ce qui permet au programme scolaire de bien refléter le monde dans lequel les élèves vont grandir, mais aussi le marché de l’emploi qui les attend. Il déplore toutefois que ces consultations ne mènent pas, la plupart du temps, à la rédaction d’un cursus par consensus.

Les groupes marginalisés comme les Autochtones ou les francophones nous disent : "On nous a invités autour de la table, mais après, on a ignoré ce qu’on a dit". Si on décide quelque chose, mais qu’après on le change, c’est du "consultantisme", on vous invite à donner votre avis, mais après on l’ignore, vous ne vous sentez pas respecté.

La présidente sortante de l’Association des professeurs de sciences de l'Ontario (APSO) abonde dans le même sens. Lise Gravelle souligne que des membres de son organisation ont été appelés à se prononcer sur une version préliminaire du document au cours de l’été dernier.

Les personnes qui ont participé aux consultations ont toutefois dû s'engager à ne pas divulguer les détails du contenu auquel ils ont eu accès.

De plus, elles n’ont pas pu observer les changements qui ont pu y être faits dans les versions subséquentes.

Mme Gravel souligne toutefois que la notion d’ actions devient essentielle dans l’enseignement moderne : Même les plus jeunes sont appelés à trouver des solutions et à réfléchir à des solutions , affirme-t-elle.

« Toute la communauté a un rôle à jouer dans le programme cadre, parce que nos élèves d’aujourd’hui sont les employés de demain et ils sont les leaders de demain. » — Une citation de Lise Gravelle, présidente sortante de l’Association des professeurs de sciences de l'Ontario

Selon Raphaël Gani, l’imposition d’une vision dans le cursus peut soulever des problèmes de légitimité.

Raphaël Gani est doctorant à l'Université d'Ottawa. Photo : CBC

Les enseignants peuvent dire : "On va le prendre et on va l'adapter" , affirme-t-il, en soulignant que le cursus est toutefois un outil primordial pour les jeunes enseignants qui n’ont souvent pas l’expérience nécessaire pour développer des contenus originaux.

Il souligne également que, dans les niveaux où une évaluation du ministère est prévue, les enseignants n’ont pas toujours le temps d’aborder de la matière supplémentaire, puisqu’ils doivent enseigner pour l’examen afin d'assurer le succès de leurs élèves.

Il y a des intérêts qui se rencontrent et des priorités qui s’installent, j’appelle ça des influences , explique M. Gani qui souligne que le retrait sans consultation de certains éléments diffère de ce processus. Là, on rentre vraiment dans la partisanerie [...] eux, ce qu’ils [les progressistes-conservateurs] veulent, c’est satisfaire leur base.

Des révisions souvent sensibles

La révision des programmes scolaires a souvent fait l’objet de controverses.

Au Québec par exemple, le gouvernement du Parti québécois de Pauline Marois avait lancé en 2013 un groupe de travail pour la réforme de l’enseignement de l’histoire, le comité Beauchemin-Fahmy-Eid.

Raphaël Gani soulève qu’à l’époque, la controverse découlait principalement du choix des personnes sélectionnées pour en faire la rédaction : Le gouvernement souhaitait vraiment voir sa version de l’histoire, la version de son parti, être enseignée .

Plus récemment, la réforme de l’enseignement en Alberta a soulevé de nombreuses critiques, entre autres des organismes de protection de l’environnement.

Le gouvernement albertain a même choisi de repousser une partie de sa réforme.