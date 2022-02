L’escalade sur glace dans les Rocheuses albertaine, un sport local et international

Grâce à leurs conditions hivernales idéales et leurs nombreuses cascades, les Rocheuses albertaines attirent de plus en plus d'amateurs d’escalade sur glace de partout dans le monde.

Près de Canmore, les grimpeurs s'agrippent au mur de glace, les crampons fermement ancrés. Ils escaladent les cascades figées par le froid de l’hiver.

Avec environ 1500 sites, certains accessibles depuis la route, les Rocheuses albertaines deviennent le terrain de jeu des passionnées pendant près de la moitié de l’année.

Ce sport, présent depuis des années dans la province, est devenu de plus en plus populaire au cours de la dernière décennie, selon Dave Stark, guide et grimpeur de Canmore depuis 1989.

Malgré une chute de popularité due à la pandémie, le directeur des opérations de Yamnuska Mountain Adventure note, depuis peu, une remontée des réservations locales et internationales.

Plus accessible qu’il n’y paraît

Selon Dave Stark, l’escalade sur glace offre une solution de rechange à ceux qui souhaitent profiter de l’hiver.

Moins onéreux que le ski de descente, ce sport nécessite un premier investissement en équipement, mais rien de plus, car de nombreux sites sont gratuits.

Avant d'atteindre de tel sommet, les alpinistes cumulent les murs de glace et partent souvent accompagnés d'un guide. Photo : Red Bull Content Pool / Christian Pondella

Néanmoins, au pied du mur, l’expédition peut paraître vertigineuse pour les novices. Le grimpeur expérimenté souhaite toutefois alléger cette crainte et les idées reçues qui l'accompagnent.

« Grâce aux crampons et aux piolets, on a toujours de bonnes prises, on est constamment en contact avec la glace. » — Une citation de Dave Stark, directeur des opérations pour Yamnuska Mountain Adventures

Il rappelle tout de même que les conditions peuvent parfois rendre l'ascension vraiment dure et misérable , un défi que la plupart des passionnés recherchent, selon lui.

Des premiers pas en toute sécurité

Au cœur de la Vallée de la rivière Saskatchewan Nord, à Edmonton, un mur de glace offre la possibilité de prendre des leçons et de louer du matériel afin de rendre l’escalade sur glace plus accessible à ceux qui voudraient tenter une première expérience.

Les gens n’ont pas besoin de conduire des heures pour se rendre en montagne et c’est aussi des frais de guides en moins , souligne l’instructeur Stacey Yuen.

Le mur d'escalade du Club de ski d'Edmonton permet une première expérience tout en douceur avant de faire le grand saut. Photo : Radio-Canada / David Bajer

Situé au Club de ski d’Edmonton, le mur est haut de trois étages et permet aux novices de se faire la main.

« Souvent, les parents nous appellent pour savoir si leurs enfants peuvent grimper. On leur répond que s'ils sont capables de planter un clou dans du bois avec un marteau, ils sont prêts. » — Une citation de Stacey Yuen, instructeur d'escalade sur glace

Le changement climatique en faveur des Rocheuses albertaines

Alors que la plupart des sites d’escalades sur glace reconnus étaient, jusqu'à maintenant, dans les Alpes européennes, le changement climatique fait en sorte que les conditions n'y sont plus aussi favorables.

Selon Rob Adie, un des coordonnateurs du tour du monde d'escalade sur glace pour la Fédération internationale d'escalade et d'alpinisme (UIAA), il était possible, il y a 10 ans, de grimper de décembre à mars. Maintenant, [la glace] s’effondre puis se reforme plusieurs fois par saison , constate le grimpeur suisse.

Exposés à trop de chaleur, les murs de glace européens ne sont plus aussi fiables qu’avant, ce qui rend plus ceux d’Amérique du Nord plus populaires.

En Italie, en Suisse ou en Autriche, la glace n’est plus ce qu’elle était, les passionnés voyagent donc jusque dans les Rocheuses canadiennes pour profiter pleinement de leur saison. Photo : Fournie par Will Gadd

D'après le guide de Canmore et grimpeur professionnel Will Gadd, les Rocheuses canadiennes sont l’un des seuls endroits au monde qui offre une saison d’escalade stable de novembre à avril.

Parfois, on est obligés d’attendre notre tour avant de pouvoir grimper, et d’autres derrières attendent aussi le leur , constate Dave Stark qui voit la renommée internationale et locale noircir de monde les murs de glace des rocheuses.

Avec les informations de Emily Fitzpatrick