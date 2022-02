Justice au Nunavik: il faut ajouter des ressources selon les procureurs

C’est l’avis de Me Guillaume Michaud, président de l’Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP), qui réagit au reportage de l’émission Enquête sur la justice au Nunavik, diffusée jeudi soir à la télévision de Radio-Canada.

Il s’appuie sur une consultation effectuée auprès de 27 des 28 procureurs qui exercent dans les bureaux d’Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or, qui desservent aussi les communautés nordiques. On y apprend qu’ils sont débordés, qu’ils n’ont pas le temps d’aller rencontrer et préparer adéquatement les victimes et les témoins en amont dans le Grand Nord.

Pour Me Guillaume Michaud, les procureurs ne sont pas en nombre suffisant et n’ont pas l’expérience ni les ressources nécessaires pour s’acquitter de leur importante charge de travail, souvent au détriment des victimes, ce qui finit par peser lourd.

Je suis allé à leur rencontre. J’ai constaté vraiment une détresse psychologique énorme, parce qu’on n’a pas assez de ressources pour faire tout le travail qui doit être fait. Vous savez, quand on a une pile de dossiers devant nous, ce n’est pas juste du papier pour un procureur aux poursuites criminelles et pénales. C’est des victimes qui attendent. Ça amène une charge qui est quand même assez lourde. On veut donner un bon service à ces victimes-là, et on se rend compte qu’on n’est pas capable de le faire, qu’on n’a pas les ressources , déplore-t-il.

Me Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Photo : Gracieuseté

Selon lui, il faut plus de procureurs et réussir à les garder. La plupart d’entre eux ont moins de deux années d’expérience en ce moment. Et si les effectifs sont insuffisants, il manque en plus cinq procureurs au bureau d’Amos, qui dessert la cour itinérante. Il faut aussi ajouter des termes de cour et que les victimes soient mieux accompagnées.

Dans la prévention

Toujours selon Me Guillaume Michaud, la problématique comporte plusieurs facettes. Il faut aussi investir en prévention, ajouter des ressources au Nunavik pour réduire la criminalité.

Un avis que partage entièrement Me Isabelle Martineau, du bureau de l’aide juridique à Kuujjuaq. Invitée à l’émission Ça vaut le retour jeudi, elle a aussi insisté sur l’importance d’investir en prévention et d’impliquer davantage les communautés.

Ce qui est clair en fait, c’est que tout le monde qui est ici a à cœur que la justice soit menée de la manière la plus équitable possible pour les Inuit. Ce qu’il va falloir mettre de l’avant, ce qu’on veut, c’est davantage de programmes de prévention, davantage de partage d'informations. On a besoin d’investissements massifs du Québec en logements, en santé mentale et en ressources d’aide surtout pour et par les Inuit. On veut plus de pouvoir aux comités de justice locaux, pour qu’ils puissent prendre beaucoup plus de place, qu’ils puissent agir davantage dans leur communauté et aider à couper un peu dans ce cercle-là de surjudiciarisation de la population. Évidemment, tout ça, ça fait en sorte de revaloriser le savoir traditionnel inuit qu’il ne faut pas oublier , a-t-elle fait valoir.

Bâtir la confiance

Me Isabelle Martineau a rappelé qu’il y avait quand même certaines ressources au Nunavik, dont la présence de l’aide juridique. Elle est d’ailleurs au bureau de Kuujjuaq 50 % de son temps. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour gagner la confiance des communautés.

Me Isabelle Martineau, avocate au bureau de l'aide juridique de Kuujjuaq. Photo : Gracieuseté