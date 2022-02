La Couronne réclame la peine maximale contre un adolescent de Hamilton accusé de meurtre

La Couronne a réclamé vendredi sept ans de prison contre le mineur qui a plaidé coupable, l'automne dernier, à une accusation de meurtre non prémédité pour avoir poignardé un adolescent de son âge dans la cour de leur école en 2019 à Hamilton.

Le jeune contrevenant avait attaqué l'autre adolescent à la suite d'un vol de bicyclette.

Le meurtrier et la victime avaient tous les deux 14 ans à l'époque, si bien qu'on ne peut révéler leur identité en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.

L'audience sur la détermination de la peine du jeune assassin a donné lieu à des scènes émouvantes dans le prétoire.

Le frère aîné de la victime a été le premier à prendre la parole pour expliquer la façon dont le meurtre avait d'un seul coup bouleversé sa vie et celle de sa famille.

L'homme, qui est marié, s'est d'ailleurs directement adressé au meurtrier dans le box des accusés. Tu n'as pas idée de la douleur que tu as infligée à notre famille , en rappelant que son frère était un oncle adorable pour ses enfants.

Il a ajouté, la larme à l'œil, que son jeune frère était un garçon innocent et a dit souhaiter que justice soit rendue contre son assaillant.

Le juge de la Cour supérieure de l'Ontario a rappelé que la famille de la victime était revenue sur sa décision de nommer l'adolescent dans les médias. L'interdit de publication sur les identités s'étend par ailleurs aux membres de la famille de la victime pour éviter de l'identifier.

La mère de la victime était en revanche trop inconsolable pour témoigner comme lui en personne à la barre des témoins. C'est donc la Couronne qui a lu à sa place sa déclaration sur l'impact que le meurtre de son fils a eu sur sa vie.

Il était charitable, il aimait les animaux et les voitures, il ne reviendra jamais à la maison et je ne connaîtrai jamais mes petits-enfants , a-t-elle dit.

La mère éplorée y écrit que son fils était beau, heureux, qu'il était aimé de tous et que personne ne l'oubliera. J'essaie d'être forte, mais en réalité je n'arrive pas à surmonter mon chagrin , a-t-elle conclu.

Des centaines de personnes avaient assisté à un rassemblement à la mémoire de la jeune victime. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Un ami proche de la victime, un adolescent qu'on ne peut nommer dans ces procédures, a lui aussi donné sa déclaration par écrit à la Couronne qui l'a lue à voix haute dans le prétoire.

Je suis en colère, parce que je continue à lui parler comme si de rien n'était, il me manque terriblement , a-t-il expliqué.

Ce n'est qu'à ses funérailles, en voyant son corps dans le cercueil, que j'ai compris que mon meilleur ami ne reviendra plus jamais parmi nous , a-t-il poursuivi.

Deux autres adultes, une amie de la famille et une ancienne éducatrice, ont également pris la parole, en affirmant que leur monde s'était effondré en apprenant la mort de l'adolescent.

Les deux femmes ont raconté à la cour leurs sentiments de tristesse , de colère , d' impuissance et de dépression dont elles n'arrivent pas à se débarrasser depuis deux ans et demi.

Agression mortelle à l'école

Le jeune de 14 ans a été poignardé en plein jour à la sortie de l'école secondaire Winston Churchill le 7 octobre 2019.

Il était mort dans les bras de sa mère, qui avait été appelée au sujet d'une bagarre entre son fils et un groupe de jeunes qui lui avait volé sa bicyclette quelques jours plus tôt.

Sa famille avait toujours dit qu'il était le souffre-douleur de son école.

Un cortège de 60 voitures classiques décorées de rubans roses avait traversé la ville de Hamilton pour les funérailles de la victime, qui était passionnée de voitures anciennes. Photo : CBC

À ce sujet, l'éducatrice en question a expliqué qu'elle était à l'emploi de Winston Churchill, où elle parlait justement d'intimidation aux jeunes.

Elle a avoué à la barre qu'elle avait dû quitter son emploi et qu'elle avait décidé de changer de carrière, parce qu'elle souffrait d'anxiété depuis le meurtre. Ce sentiment d'angoisse ne me quitte plus , a-t-elle précisé.

Ton geste était égoïste et insensé , a-t-elle ajouté en s'adressant à l'assassin.

Il est déjà déconcertant que tu sois allé à l'école avec un couteau, il est encore plus troublant que tu t'en sois servi pour agresser un camarade , a-t-elle souligné.

Une peine maximale de sept ans

La Couronne a réclamé la peine maximale infligée au Canada aux jeunes contrevenants, soit sept ans de prison pour meurtre non prémédité. La défense n'a opposé aucune objection, puisqu'il s'agit d'une requête conjointe.

Elles proposent donc d'incarcérer le jeune meurtrier durant une période de quatre ans comme le dicte la loi et de le relâcher dans la communauté sous de strictes conditions pour qu'il y purge le reste de sa peine.

La Couronne a en outre relevé comme facteurs atténuants le fait que le meurtrier est rempli de remords, qu'il a plaidé coupable et qu'il n'a aucun antécédent judiciaire.

La police de Hamilton était arrivée rapidement sur le périmètre de l'école Winston Churchill après un appel au 911. Photo : Radio-Canada / CBC

À la fin de l'audience, le juge a demandé au meurtrier s'il avait quelque chose à dire à la cour.

En se levant derrière la table réservée à la défense, le jeune de 16 ans a affirmé qu'il ne pourra jamais ramener à la vie sa victime et qu'il devra vivre avec les conséquences de son geste pour le reste de sa vie.

J'en accepte toute la responsabilité , a-t-il conclu.

Le magistrat rendra sa sentence le 28 avril. Le meurtrier, qui est détenu dans un établissement juvénile depuis son arrestation il y a deux ans et demi, y restera d'ici là.