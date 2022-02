Deux personnes évacuées par des pompiers dans un incendie à Sainte-Foy

On parle de deux personnes qui ont été évacuées à l’arrivée des pompiers , précise Alexandre Lajoie, porte-parole des pompiers de Québec. Il s'agit d'une jeune fille et d'un homme de plus de 70 ans.

Les deux personnes sont conscientes, mais elles sont prises en charge par les ambulanciers paramédicaux en raison de l’inhalation de fumée. On ne craint pas pour leur vie , ajoute M. Lajoie.

Environ 35 pompiers ont été déployés au 745, avenue de Norvège peu après 14 h 30 pour un incendie dans un sous-sol dans un immeuble de quatre logements.

Après une deuxième alarme, le code aggravation non probable a été lancé peu après 15 h.

Plus de détails à venir