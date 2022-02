Unis par « Star Wars », séparés par la guerre

Éric et Katerina se sont dit oui le 22 janvier dernier. En quittant le pays de sa femme, il y a une semaine à peine, Éric ne savait pas quand ils seraient à nouveau réunis. Il ne se doutait pas non plus du chaos qui était sur le point d’ébranler leurs vies.

« Hier matin, ma blonde s'est fait réveiller par des bruits d'explosion. » — Une citation de Éric Mainguy

Éric dort très peu, depuis deux jours. Entre les murs de son petit appartement de Québec, il arrive à communiquer avec Katerina par message texte. À son grand soulagement, il a appris qu’elle avait réussi à se réfugier en Moldavie, avec sa fille de 10 ans.

Je me dis au moins là, elle est en sécurité pour le moment. Mais à partir de là, qu'est-ce qui se passe? , s’inquiète-t-il.

Éric Mainguy communique par message texte avec sa femme qui a fui son village de Tchornomorsk, près de la frontière moldave. Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Incertitude

Même si Éric et Katerina sont mariés, leurs retrouvailles au Canada pourraient être compliquées. D’abord, les détenteurs de passeport ukrainiens doivent obtenir un visa pour entrer au pays.

Me Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration, croit d’ailleurs qu’Ottawa devrait faciliter le processus pour les Ukrainiens.

Le Canada devrait retirer l'obligation de détenir un visa pour entrer au [pays]. Ça pourrait permettre à des gens d'entrer plus rapidement , croit-il.

Éric pourrait aussi faire une demande de parrainage pour sa femme et sa belle-fille, mais Me Lapointe précise que le processus peut prendre jusqu’à 12 mois.

Je veux que les choses bougent, je veux que ma femme et sa fille soient ici , dit Éric.

Plusieurs familles canadiennes risquent d’ailleurs de faire face aux mêmes enjeux bureaucratiques.

À l'échelle du pays, on s'attend à accueillir plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens au cours des prochains mois , souligne le député de Québec, Jean-Yves Duclos.

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada a d'ailleurs annoncé qu'une priorité sera accordée aux demandes de nouveaux documents de voyage pour les Ukrainiens dont les membres de la famille sont des citoyens canadiens.

Unis par la Guerre des étoiles

Éric et Katerina n’en sont pas à leurs premiers obstacles. En fait, leur histoire d’amour est très peu conventionnelle. Ils ont fait connaissance sur les réseaux sociaux, grâce à leur passion commune pour les films de superhéros et l’univers de la Guerre des étoiles. Pendant des mois, leur amour a fleuri à distance.

On entend souvent dire qu'on a toujours une âme soeur quelque part dans le monde. Bien nous, ça a adonné que c'était vraiment à l'autre bout du monde! , lance Éric.

Éric Mainguy souhaite que Katerina et sa fille, Satya, puissent le rejoindre rapidement au Canada. Photo : Courtoisie : Éric Mainguy

La pandémie de COVID-19 a retardé la première rencontre des amoureux. En 2021, après plus d’un an de vie de couple entretenue par des textos et des appels par visioconférence, ils se sont enfin rencontrés au Monténégro.

Quelques jours après son retour au Québec, Éric a demandé à Katerina de l’épouser. Elle s’est empressée d’accepter. Leur union a eu lieu en Ukraine, quelques mois plus tard. Aujourd’hui, en plus de milliers de kilomètres, une guerre les sépare. Les jeunes mariés ne veulent plus qu’une chose : être enfin réunis.

On veut entamer notre nouvelle vie. On veut commencer ça le plus vite possible , conclut Éric.

Avec les informations de Raphaël Beaumont-Drouin