L’industrie du tourisme compte sur la relâche pour relancer l’économie dans la région

Il s'en est fallu de peu pour que la relâche se déroule sous le bruit incessant des klaxons des camionneurs protestants à Ottawa contre les mesures sanitaires. C'est plutôt sous la neige que commence la semaine de relâche du Québec et les touristes sont déjà présents dans la région de la capitale nationale.

La semaine de relâche est à peine commencée que déjà, des visiteurs viennent d'autres régions. On retourne à Repentigny demain, donc aujourd'hui, c'est le musée qu'on va visiter, aussi le parlement, on va aller voir le grand centre d'achat également et on va finir ça dans un restaurant du coin, indique Julie Riel, en visite avec sa famille.

On vient de Montréal , lance Judith Metellus, en visite avec son fils. Pour cette dernière, le congé lui permet de changer d'air après de longues semaines de confinement. On essaie de faire des sorties, on en profite.

« Ça fait du bien, on peut sortir, on essaie de respirer un peu parce qu’on est tout le temps à la maison. » — Une citation de Judith Metellus

Malgré l'incertitude, l'engouement est bel et bien au rendez-vous, selon Annie Léveillée, porte-parole de Tourisme Outaouais. On sent l'effervescence sur le terrain et on sent que les gens ont le goût de partir et ont le goût de découvrir et d'encourager les attraits de la région , confie-t-elle. C'est souvent cette semaine-là qui lance le tout pour le restant de la saison.

Cette dernière indique que, contrairement à l’an dernier, les familles auront beaucoup plus de choix pour s’occuper.

Ski de fond, ski alpin, glissade sur tube, restaurants, salon du livre, exposition sur la rue Laval, bref il n’est pas question de s’ennuyer pendant la relâche. Mme Léveillée ajoute aussi que la météo s'annonce parfaite, tous les atouts sont là pour que ce soit gagnant pour tout le monde.

Une réouverture attendue des musées

Les dinosaures du Musée canadien de la nature n'avaient pas reçu de visite depuis des semaines. Le musée a finalement pu rouvrir ses portes vendredi, après une fermeture plus longue que prévu.

La directrice des services aux visiteurs, Angeline Laffin explique qu'aucun visiteur n'y avait mis les pieds depuis le début du mois de janvier, d'abord en raison des restrictions liées à la COVID-19 puis en raison des manifestations.

Le Musée canadien de la nature à Ottawa Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

« On était juste à veille de rouvrir quand on a eu les protestations au centre-ville, donc ça fait presque deux mois qu'on est fermés au public (...) donc on est très heureux d'être ouverts aujourd'hui. » — Une citation de Angeline Laffin, directrice des services aux visiteurs, Musée canadien de la nature

Mme Laffin invite les familles à faire l'expérience des trois nouvelles expositions pendant la relâche. Un nouvel aquarium sera d'ailleurs présenté dès samedi.

Selon elle, près de 550 personnes sont attendues ce vendredi et l'achalandage pourrait monter à 700 personnes au courant du week-end. Ça va être de grosses semaines , soutient-elle.

Les musées de la guerre, de l'histoire et des beaux-arts aussi ont ouvert ce vendredi ou le feront samedi.

On est toujours très populaires pendant la semaine de relâche, on est prêts à accueillir les gens , affirme Chantal Amyot, directrice générale et vice-présidente par intérim du Musée canadien de l'histoire. Elle ne veut pas se faire trop d'attente en matière d'achalandage comme les derniers mois ont été remplis de revirements de situation.

Le musée canadien de l'histoire à Gatineau Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

On essaie de demeurer le plus ouvert et le plus flexible parce que vraiment, on n'a pas arrêté les surprises au cours des derniers mois , conclut-elle.

Avec les informations de Catherine Morasse et d'Emmanuelle Poisson