Le projet Mouvement, une fusion entre la danse et le beatmaking

Ausgang Plaza revient avec de nouvelles capsules mêlant danse et conception rythmique, ou beatmaking, pour la 2e saison de son projet Mouvement. Les vidéos seront diffusées en primeur samedi lors de la Nuit blanche. Cette formule originale, qui met en lien des artistes qui ne se connaissent parfois pas d’avance, donne souvent des résultats inattendus et impressionnants.

Le projet Mouvement est né l'an dernier dans la tête de Malick Touré, directeur artistique d’Ausgang Plaza, un espace multiculturel situé sur la rue St-Hubert, à Montréal. L’idée est d’allier un danseur ou une danseuse avec des spécialistes de la conception rythmique, dans des capsules vidéo artistiques misant notamment sur les effets de lumière.

Les vidéos sont réalisées par Jonathan Brisebois, qui avec son équipe prend d’abord le temps d’habiller visuellement la salle d’Ausgang Plaza sur la rue St-Hubert. Chaque capsule explore un style de danse différent : latin reggaeton, trap, popping, dancehall, danse contemporaine, house, afro pop, baile funk, hip-hop fusion et soca.

L’an dernier, le projet avait donné naissance à des créations intenses, comme celle de la danseuse Miranda Chan sur une musique de la productrice montréalaise Ouri.

Bounce, avec Nubian Néné et Funkywhat

Parmi les binômes qui ont participé au projet cette année, on compte entre autres Aïcha et High Klassified (hip-hop fusion); Brenda Fernandez et RealMind (latin reggaeton); ainsi que Nubian Néné et Funkywhat (house), qui ont créé ensemble l'oeuvre Bounce.

Nubian Néné est une danseuse montréalaise d’origine haïtienne qui réside à New York depuis 13 ans. Elle pratique et enseigne plusieurs styles de danse, mais est spécialisée dans le street dance, le club dance et le house. Son travail a pu être vu à la télévision, dans des vidéoclips, des productions scéniques et des festivals.

Funkywhat, de son vrai nom Nader Abouzeid, fait de la musique depuis qu’il a dix ans. Il a d’abord joué avec le groupe de funk The Royals avant d’avoir la piqûre pour la conception rythmique. Il s’est notamment fait connaître sur la scène montréalaise en signant la production du premier microalbum de la chanteuse néo-soul montréalaise Magi Merlin.

La danseuse et le musicien ne se connaissaient pas avant de collaborer ensemble. C’est toute la beauté du concept de Mouvement : Malick Touré jumelle des artistes aux sensibilités similaires, mais sans savoir quel sera le résultat final; il laisse la chimie s’opérer d’elle-même.

C’est Malick qui a fait la recherche des danseurs et des beatmakers, parce qu’il est bien connecté dans les deux mondes, explique Nubian Néné. Après ça, il m’a envoyé une liste de sons qu’il a demandés à Funkywhat et moi j’ai écouté plusieurs trucs, avec en tête l’idée que [Malick] cherchait quelque chose d’un peu plus house.

10 capsules à découvrir pendant la Nuit blanche

Nubian Néné et Funkywhat affirment avoir vraiment apprécié la formule proposée par Ausgang Plaza, qui leur a permis de creuser un peu l’esprit d’une personne œuvrant de l’autre côté du rideau, dans cette association immémoriale entre la danse et la musique.

Les autres groupes ayant participé à la seconde édition de Mouvement sont Jigsaw et Pabst Is An Astronaut (trap); Steve Senga et Étienne L Lavigueur (blazino); Popping Crescendo, Cherylle Shyne et SIM (dancehall), Gerard X Reyes et Gene Tellem (danse contemporaine), House, Citron Rose, Loïc Reyel, Koudjo Oni et Dfresh Sandé (afropop), Jade Maya, Lykx et Omayela (baile funk); ainsi que Phopho et Sarah Bergeron (soca).

Les dix capsules seront dévoilées en primeur samedi, de 20 h à 8 h, lors de la Nuit blanche. Le visionnement est gratuit, mais les personnes intéressées doivent s’inscrire sur la plateforme Le point de vente  (Nouvelle fenêtre) .

Par la suite, les vidéos seront mises en ligne sur la chaîne YouTube d’Ausgang Plaza  (Nouvelle fenêtre) . Les chansons utilisées dans les capsules seront également téléchargeables gratuitement sur Bandcamp.