Collecte des bacs verts : Saguenay lance l’appel d’offres pour renouveler le contrat

Saguenay a lancé l’appel d’offres, estimé entre 10 et 20 M$, pour renouveler le contrat de collecte et de transport des matières résiduelles qui vient à échéance en novembre.

L’appel d’offres a été lancé jeudi par Saguenay. Il permet aux entreprises intéressées de déposer une offre pour assurer la collecte des matières résiduelles pendant trois à cinq ans.

Matrec, qui assure la collecte depuis 2017, avait remporté le dernier appel d’offres pour environ 10 M$.

Saguenay s’attend à payer un montant semblable pour le prochain contrat. On vit une période d’inflation, il est possible que ce soit un peu plus cher, mais on ne s’attend absolument pas à une explosion de coûts à ce niveau-là , a indiqué Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay.

Peu d’impacts avec l’arrivée des bacs bruns

Matrec avait bénéficié d’un prolongement de contrat d’une année l’an dernier, en raison de l’arrivée tardive du bac brun à Saguenay.

La première collecte des matières organiques à Saguenay, qui est toujours prévue pour septembre, aura peu d’impacts sur le nouveau contrat.

Le seul changement par rapport à l’arrivée du bac brun, c’est que le calendrier de collecte va être un petit peu différent, puisqu’on ne veut pas que bac brun, bac bleu, bac vert soient ramassés en même temps , a précisé Dominic Arseneau.

La taille du bac vert demeurera la même pour les citoyens. Saguenay prévoit d’ailleurs toujours débuter la distribution des bacs bruns aux citoyens, entre mai et août, selon les secteurs.

C’est d’ailleurs l’entreprise Service sanitaires Rodrigue Bonneau, de Jonquière, qui a remporté pour un peu plus de 5,7 M$ l’appel d’offres lancé à la fin de l’été dernier pour la collecte des matières organiques.

Rappelons que Saguenay sera la dernière municipalité de la région à implanter la collecte des matières organiques, alors que les bacs bruns sont utilisés par les MRC depuis l’automne 2020 dans le reste de la région.