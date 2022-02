Le boom démographique de Saint-Apollinaire n’a jamais été aussi réel

D’après le recensement canadien de 2021, la population a bondi de 30 %  (Nouvelle fenêtre) depuis le recensement précédent, en 2016.

C’est la municipalité d’au moins 5000 habitants avec la plus forte croissance au Québec. Au Canada, Saint-Apollinaire se trouve au 4e rang de cette même catégorie.

De 6110 habitants en 2016, ils sont maintenant 7968 âmes en 2021.

Jonathan Moreau est maire de Saint-Apollinaire depuis novembre 2021. Photo : Radio-Canada

Bien située

Celle que les résidents surnomment Saint-Apo est une municipalité assez loin des grands centres pour profiter de la nature, mais assez près lorsque l’appel de la ville se fait sentir.

On est à 15 minutes des ponts... , nous ont répété, en riant, les habitants rencontrés lors de notre journée de tournage.

Les gens viennent pour la tranquillité, pour la nature. C’est un juste milieu après Québec et Lévis et leurs banlieues. Les familles y trouvent aussi des services de proximité , explique le maire Jonathan Moreau, élu depuis novembre 2021.

Natif de la municipalité, Jonathan Moreau a siégé comme conseiller municipal durant douze années, avant d’être promu au titre de maire.

Il est à même de constater le changement. On a vu un boom démographique il y a cinq à dix ans environ. Là, on voit que c’est ce boom qui continue. C'est un peu parce qu'on offre de beaux services, comme les parcs, le centre multifonctionnel, des sentiers pédestres, de ski de fond , énumère-t-il.

Une famille sous le charme

Andrée-Anne Veilleux savait qu’elle souhaitait s’installer sur la Rive-Sud. Il y a trois ans et demi, son conjoint et elle ont finalement choisi Saint-Apollinaire.

On a comparé le prix des maisons avec d’autres villes plus près de Lévis, et c’était nettement avantageux. On a trouvé que les maisons étaient belles, que les commerces étaient attrayants, que c’était une ville près de la nature , raconte la mère de famille.

Ses enfants participent aux activités de loisirs, comme le soccer. Il y a un grand parc avec des modules de jeux. C’est très familial. Et les gens sont tellement gentils.

Andrée-Anne Veilleux ne savait pas, en arrivant à Saint-Apollinaire, que la municipalité était de plus en plus populaire.

Andrée-Anne Veilleux et sa famille. Un troisième enfant est né depuis cette photo. Photo : Anne-Julie Mior

Aujourd’hui, c’est évident. Il y a plusieurs commerces qui n’étaient même pas ici il y a trois ans. On voit aussi que les terrains se développent. On se demande même si on ne perdra pas nos espaces verts, mais on va faire confiance à la suite des choses , indique-t-elle.

« Pour vrai, ça faisait un an seulement que je vivais ici, mais je me sentais comme si ça en faisait 10, tellement les gens sont accueillants. » — Une citation de Andrée-Anne Veilleux

Des défis

L’approvisionnement en eau pour toutes ces nouvelles résidences reste un enjeu. Année après année, on fait des recherches pour de nouveaux puits. Nos sources sont souterraines et [avec] l’été qui arrive, on va ou va ouvrir notre quatorzième puits, pour vous donner une idée , souligne le maire.

Deux usines de traitement des eaux servent à distribuer le tout dans les chaumières des résidents.

Un puits à Saint-Apollinaire Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

D’autres défis sont surmontés grâce à la collaboration entre les municipalités de la MRC de Lotbinière, fait-il remarquer.

Pour la collecte des ordures et du recyclage notamment. Et le compostage , ajoute Jonathan Moreau. On a cette nouveauté ici et dans la MRC. Ça permet de réduire nos déchets, pour réduire notre impact sur le site d’enfouissement et notre empreinte écologique.

Les élèves du secondaire fréquentent l’école de Saint-Agapit, pour la plupart. Un pôle du Cégep de Thetford est aussi implanté dans cette municipalité voisine.

C’est vrai que la croissance est très forte chez nous. Mais les autres villes aussi vivent des situations similaires , précise le maire.

Cinq fois plus de permis

Les permis de construction délivrés ont inévitablement connu, eux aussi, une croissance.

Il y a dix ans, la Ville délivrait 29 permis de construire en une année. En 2021, c’est environ cinq fois plus, avec un total de 138.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

On a vécu un sommet en 2014 avec 170 permis. Puis, on a connu deux années au ralenti, entre autres en raison de la pandémie, mais déjà, en 2021, on a vu que les constructions ont repris la cadence d’avant , souligne le maire.

« Dans notre plan de développement au début des années 2000, on avait prévu ce genre d’augmentation démographique, et ça suit la courbe. On a développé 70 % de notre plan jusqu’à maintenant. On pourrait atteindre facilement 10 000 habitants si ça continue ainsi. » — Une citation de Jonathan Moreau, maire de Saint-Apollinaire

Un marché de vendeurs

La hausse du prix des maisons n’a pas épargné Saint-Apollinaire. On a des gens qui sont vraiment surpris quand ils voient les prix. Ce n'est vraiment pas comparable à la hausse dans les secteurs plus près des ponts, mais c’est plus cher qu’avant , confirme le courtier immobilier Martin Courcy.

Les maisons unifamiliales demeurent populaires. On voit aussi de plus en plus de jumelés, d’immeubles à condos ou appartements. Ça se diversifie.

Celui qui travaille dans le domaine depuis trois ans n’est pas surpris d’apprendre que Saint-Apollinaire a vécu le plus grand boom démographique au Québec.

Il y a beaucoup de demandes, beaucoup d’engouements. Les maisons ne restent pas affichées longtemps , mentionne-t-il.

Une maison vendue près du centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Photo : Radio-Canada

Deux écoles primaires

Les nouvelles familles sont nombreuses dans la municipalité. La deuxième école primaire de la ville en est à sa troisième année depuis son ouverture.

On était rendu là, l’école des Quatre-Vents ne pouvait même plus accueillir tous les cinquièmes et sixièmes. Ils devaient aller à Saint-Agapit , signale Marie Venable, la directrice de l’école des Sentiers.

La progression se poursuit, et même plus vite que prévu. On regarde ça aller ici, et dans deux ou trois ans, on risque d’être complet nous aussi. On pensait que ça allait être sur du beaucoup plus long terme , fait-elle remarquer.

La directrice précise que le projet d’école a fait beaucoup parler de lui, puisque rapidement après l'ouverture, un agrandissement était déjà prévu.

L'école des Sentiers en est à sa troisième année depuis l'ouverture. Un agrandissement est maintenant accessible pour accueillir les classes de maternelle 4 ans. Photo : Radio-Canada

Des gens pensent que l’agrandissement, c’est en raison du boom. Mais non, l’école est déjà là parce qu’il y a de plus en plus de familles , répond-elle.

Cet agrandissement est nécessaire pour accueillir les classes de maternelle 4 ans. Nous sommes l’école qui s’occupe de ces maternelles dans la ville, une demande du ministère.

L'agrandissement est maintenant presque terminé. Il ne manque plus que le revêtement, précise Marie Venable.

Par contre, la directrice ne s’en cache pas. Le nouvel espace n’est pas de trop face à la croissance marquée de cette municipalité.