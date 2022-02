Val-d’Or reconnaît le droit à la dissidence des conseillers municipaux

Une disposition à cet effet est incluse dans le nouveau code d’éthique et déontologie, qui sera en vigueur le 2 mars.

Selon la mairesse Céline Brindamour, ce droit d’exprimer sa dissidence a toujours été reconnu à la table du conseil de Val-d’Or, même si la grande majorité des résolutions sont votées unanimement.

On a toujours eu ce droit, mais c’était implicite, précise-t-elle. Un nouveau membre du conseil a proposé de l’inclure dans la politique et on a jugé que c’était une bonne idée. Je peux vous assurer qu’il y a de la dissidence pendant nos discussions en caucus. Je n’ai jamais eu de problème avec le fait de l’exprimer publiquement, tant que c’est civil et respectueux , ajoute-t-elle.

Céline Brindamour est convaincue que les conseillers ne se sont jamais sentis muselés au cours des années où elle à siégé comme conseillère municipale.

Ça m’est arrivée à quelques occasions de ne pas être d’accord avec des propositions, mais on discutait et on en arrivait très souvent à un consensus, sans juger nécessaire de faire le débat sur la place publique, précise-t-elle. Les deux ou trois fois, l’an dernier où un conseiller a voulu exprimer et expliquer sa dissidence publiquement, tout le monde était bien d’accord avec ça. Ils n’ont pas été brimés.

Céline Brindamour a présidé sa première séance du conseil en tant que mairesse de Val-d'Or le 15 novembre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Après quelques semaines de travail avec son nouveau conseil, Céline Brindamour n’entrevoit pas d’obstacle important qui nuira au travail des élus valdoriens.

On l’a vu dès nos premières discussions sur le budget. Ce n’était pas un travail évident. On souhaitait un consensus et on a tous bien travaillé ensemble. On verra si ça sera toujours le cas dans les mois à venir. Je serais surprise qu’on se retrouve avec plusieurs votes partagés, mais je ne veux pas présumer de rien. Les gens auront toujours le droit d’exprimer leur dissidence. Ils représentent les intérêts de leur quartier et, s’il y a de l’opposition, on va la gérer. Ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète , conclut-elle.