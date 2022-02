Agression sexuelle à l’École Hidden Valley : le gouvernement publie son plan d’action

Nous reconnaissons qu'il y a eu de graves lacunes dans la réponse interagences à l'incident de 2019 à l'École primaire de Hidden Valley , reconnaît le premier ministre Sandy Silver, dans un communiqué de presse.

À la fin de 2019, le ministère de l’Éducation apprend qu’un aide-enseignant de l’École élémentaire Hidden Valley a été accusé d’avoir eu des gestes inappropriés envers un élève.

L'accusé est rapidement écarté de son poste, mais ce n’est qu’un an et demi plus tard que les parents et le public sont informés de la situation quand des articles sont publiés dans les médias à la suite d'un premier verdict de culpabilité.

Le plan  (Nouvelle fenêtre) (en anglais), développé par le comité des ministres adjoints, se base sur plusieurs principes directeurs :

la création d'environnements scolaires sûrs et accueillants,

la prévention, la transparence et la communication en temps utile,

la responsabilité,

les approches axées sur les victimes,

la collaboration

et la réconciliation.

Il propose des mesures concrètes pour améliorer la coordination des interventions des ministères, combler les lacunes des politiques internes et renforcer les mécanismes de surveillance .

Formation et collaboration entre les agences

Le document du gouvernement présente 23 actions destinées à répondre aux recommandations faites par l’avocate Amanda Rogers.

Beaucoup concernent la mise en place de formation dans les ministères, écoles ou agences comme la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour les outiller à mieux faire face aux événements graves dans les écoles.

Il s’agit aussi de mettre à jour des lignes directrices pour savoir qui doit intervenir et avec qui communiquer, ou encore pour de s’assurer que les données sur les étudiants et leur famille sont à jour.

Le plan propose de mettre en place une équipe responsable du soutien aux victimes dans les écoles, de former le personnel pour qu’il sache comment réagir en cas d’allégation d'agression sexuelle et de fournir des trousses d’informations aux familles.

Le plan prévoit la formation du personnel pour qu'il sache comment réagir en cas d'allégation d'agression sexuelle. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Compris dans les actions à prendre : la mise sur pied d'une nouvelle entente entre la Gendarmerie royale du Canada GRC , le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère de l'Éducation dans le cas d'enquêtes sur la violence envers les enfants.

La fenêtre de temps donnée pour réaliser chaque action varie entre moins d’un mois et un an et demi.

À ce jour, la seule action du plan à avoir été réalisée est l'établissement d'un comité consultatif des parents de l'École Hidden Valley.

Pour chaque recommandation, un ou plusieurs ministères, ou des organismes comme la GRC GRC ou la Commission de la fonction publique sont chargés de s’assurer de leur application soit en dirigeant l’action soit en y apportant du soutien. Ainsi le ministère de l’Éducation n’est pas forcément celui qui mène la danse.