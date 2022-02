Le Pentathlon des neiges est de retour avec une épreuve inédite

Celui-ci se courra dimanche matin et se décompose ainsi : 10 km de course à pied, 40 km de patinage de vitesse et 25 km de ski de fond. Soit 75 km à parcourir en tout.

Avec près de 5000 inscrits cette année, François Calletta considère que ce Pentathlon des neiges sera un grand cru. Photo : Radio-Canada

C’est une première mondiale , s'enorgueillit François Calletta, le directeur général du groupe Pentathlon, pas peu fier non plus des sportifs de renom qui se sont inscrits pour ce rendez-vous de haut niveau.

Faire bonne figure

Parmi eux, François Drolet, médaillé d’or en patinage de vitesse courte piste aux Jeux olympiques de Nagano, au Japon, en 1998. Ça va être un beau défi , déclare-t-il.

L’athlète ne part pas en terrain conquis. La distance fait peur un petit peu. (...) Je m’attends à une épreuve relevée, je vais essayer de faire bonne figure.

Le médaillé olympique en patinage de vitesse courte piste François Drolet participera pour la première fois au Pentathlon des neiges, dimanche, à Québec. Photo : Radio-Canada

Le Pentathlon des neiges ne se limite pas à ce triathlon hors normes. Que ce soit en course, en raquettes, en vélo, en ski ou en patin, d’autres défis à accomplir seul ou en équipe sont proposés, notamment des duathlons. Tous se dérouleront en fin de semaine et le week-end prochain.

Celles et ceux qui auraient envie de tenter l’aventure devront patienter jusqu’en 2023. Les inscriptions pour cette année sont terminées , rappelle François Calletta. Mais ils auront la possibilité de faire des activités sur le site pendant la Semaine de relâche [NDLR : du 7 au 13 mars]. Et ce sera gratuit.

Des camions de déménagement pour protéger les chapiteaux

La météo de ces derniers jours a donné quelques sueurs froides aux organisateurs. Pas question d’annuler, mais il a fallu s’adapter.

Pendant la Semaine de relâche, du 7 au 13 mars, le site du Pentathlon des neiges sur les plaines d'Abraham restera accessible au grand public. Photo : Radio-Canada

Ça nous a fait perdre quatre jours de production. On a dû faire rentrer des camions de déménagement pour protéger les chapiteaux avec les vents qui atteignaient presque les 100 km/h sur les plaines. Mais bon, ça fait partie du métier de l’événementiel hivernal , commente François Calletta.

Plus que tout, son équipe et lui sont contents et fébriles d’être à nouveau de la partie. On était le dernier événement sur les plaines d’Abraham en 2020, on est le premier en 2022 , met-il en avant.

Pour ce 18e Pentathlon des neiges, près de 5000 personnes se sont inscrites à l’une des épreuves programmées.

Avec la collaboration de Guillaume Piedboeuf