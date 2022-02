Le budget de l’Alberta déçoit la mairesse de Calgary et irrite le maire d’Edmonton

Pour la mairesse Jyoti Gondek, ce nouveau budget ne tient pas ses promesses en matière de logement abordable, de transport en commun et d'emploi. Le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, trouve quant à lui que la capitale albertaine est complètement négligée.

Pour la mairesse de Calgary, les investissements du gouvernement de l’Alberta en transport en commun sont insuffisants compte tenu du manque à gagner engendré par la pandémie.

Ce qui nous reste maintenant, c'est une situation où je devrai m'adresser au gouvernement fédéral et le supplier pour avoir accès aux fonds que nous ne sommes pas en mesure d'obtenir à l'heure actuelle, parce que notre partenaire provincial n'a pas mis d'argent sur la table , déplore-t-elle.

Elle se dit toutefois satisfaite de l’équilibre budgétaire et des investissements dans trois institutions postsecondaires.

Le fait que ce soit un budget équilibré est une chose à laquelle personne ne se serait attendu. D'un point de vue fiscal, c'est très important, dit-elle. Nous avons quelque chose sur lequel nous pouvons construire.

J'ai eu de meilleures conversations avec le gouvernement fédéral. Ils ont probablement investi davantage dans les conversions de logements et les centres de transition énergétique que le gouvernement provincial , conclut Jyoti Gondek.

Une « insulte » pour Edmonton

La déception est encore plus palpable du côté d’Edmonton. Pour le maire Amarjeet Sohi, le budget albertain est une insulte pour les citoyens de la capitale provinciale.

C’est totalement inacceptable [...] a-t-il déclaré le soir du dépôt du budget. Edmonton a besoin d'un accord équitable. Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la même vieille négligence pour la capitale.

J'ai travaillé dur pour que ce gouvernement comprenne que nous sommes ici en tant que partenaires, et en retour, ils nous ont donné une gifle , lance-t-il.

La Ville demandait au gouvernement des investissements dans les transports en commun, le logement, la relance économique du centre-ville ainsi qu’un engagement à soutenir la candidature conjointe d’Edmonton pour tenir la Coupe du monde de soccer de 2026.

Le budget provincial a accordé 5 millions de dollars pour la revitalisation du centre-ville de la capitale albertaine.

Amarjeet Sohi suggère que le budget favorise Calgary et les bastions électoraux du Parti conservateur uni.

« Je suis incroyablement frustré et déçu du manque d'intérêt de ce gouvernement pour Edmonton. » — Une citation de Amarjeet Sohi, maire d’Edmonton, dans un communiqué jeudi

Le conseiller municipal de la Ville d’Edmonton, Andrew Knack, dresse un portrait semblable du budget provincial : Ces quatre demandes étaient le strict minimum [...] C'est ce dont nous avons besoin pour être en mesure de fournir des services aux Edmontoniens de manière significative.

Pas de favoritisme

Le ministre des Finances de l’Alberta, Travis Toews, a déclaré que chaque ministère soumet ses priorités en matière de dépenses avant que des décisions ne soient prises.

« Honnêtement, au Conseil du Trésor, nous approuvons les projets en fonction de leur légitimité, en fonction des besoins et de la valeur de ces projets pour les contribuables albertains », a-t-il dit en réponse aux propos du maire d’Edmonton.

On ne prend pas vraiment d'approche géographique dans nos projets d'investissements [...], dit-il. On s’assure que la province fournit une infrastructure suffisante, adéquate et appropriée dans chaque région de la province, y compris à Edmonton.

D'après les informations de Natasha Riebe et de Scott Dippel.