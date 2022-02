Le temps était venu d’en finir avec les restrictions sanitaires, croit un virologue

Pour Benoît Barbeau, professeur de virologie au département des sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal UQAM , les conditions sont généralement favorables à la levée des mesures sanitaires au pays.

Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l'UQÀM et spécialiste en virologie. Photo : Radio-Canada

Est-ce le bon moment? On ne peut pas le savoir tant et aussi longtemps qu’on ne l’a pas essayé, mais au moins à travers le Canada et les différentes provinces, les provinces maritimes incluses, on voit justement une tendance où le nombre de cas d'hospitalisations est à la baisse , souligne-t-il.

Benoît Barbeau ajoute aussi que le taux de vaccination au pays est avantageux. On a quand même des conditions où on limite autant que possible la transmission et ces mesures-là peuvent être retirées, autant que possible progressives, mais toujours en restant vigilant , dit-il.

Le 14 mars, les gens qui contractent le virus de la COVID-19 ne seront plus obligés de s’isoler. Benoît Barbeau n’est pas inquiet face à cette annonce. Il précise que le variant Omicron a de plus en plus de difficulté à trouver quelqu’un qui n’a pas contracté le virus encore, car une bonne partie de la population canadienne et néo-brunswickoise a déjà été infectée par le variant .

Selon lui, en plus du taux de vaccination, cette situation fait en sorte qu’on pourrait voir moins d’événements super propagateurs.

Le masque, encore une bonne idée pour certaines personnes

La santé publique du Nouveau-Brunswick recommande aux gens plus vulnérables de continuer de porter le masque. Il s'agit toutefois d'une mesure faite sur une base volontaire.

Le port du masque a longtemps été l’une des directives principales préconisées par les autorités pour limiter la propagation du virus.

« Je crois que le masque, en effet, aurait pu rester, ou du moins [l'enlever] de façon plus progressive. En d’autres mots, commencer par certains secteurs, certains lieux, donc de donner cette chance, ou de voir ce qu’il se passe lorsqu’on retire le masque. » — Une citation de Benoît Barbeau, professeur de virologie au département des sciences biologiques à l'UQAM

Néanmoins, Benoît Barbeau précise que les températures plus douces qui sont à nos portes joueront en notre faveur et encourageront les gens à faire des activités à l’extérieur, ce qui limite, de façon générale, la transmission du virus.

Les médecins à l'aise avec la levée des mesures

Dans une déclaration, le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, Dr Mark MacMillan, affirme qu’il appuie le plan d’assouplissement des restrictions sanitaires dans la province.

Nous sommes raisonnablement optimistes que la tendance à la baisse que nous observons dans les hospitalisations se poursuivra au cours des prochaines semaines et que toute recrudescence subséquente sera gérable , écrit Dr Mark MacMillan.

Rester prudent

Le Dr Mark MacMillan croit tout de même qu’il faut demeurer vigilant pour protéger le système de santé.

Le meilleur moyen d’éviter les graves complications possibles de la COVID-19 demeure la vaccination; nous encourageons donc toutes les personnes admissibles à recevoir leur première ou deuxième dose et leur rappel , dit-il.

Il est à parier que les nouvelles habitudes prises pendant la pandémie seront encore utilisées par certains, dont le lavage des mains, le port du masque ou encore le fait d'éviter les grands événements.

Benoît Barbeau croit aussi que de simples gestes peuvent faire la différence. On le recommande, tout comme aussi lorsque vous avez la grippe, lorsque vous êtes infecté par le virus influenza, il est très recommandé de rester chez soi pour éviter justement d’infecter les autres personnes , dit-il.

Qu'est-ce qui change le 14 mars? Le 14 mars, toutes les restrictions sanitaires imposées en vertu de l'arrêté obligatoire sur la COVID-19 disparaitront. Cela signifie la fin de l'obligation de porter un masque, de pratiquer la distanciation sociale et de s'isoler, entre autres. Toutes les mesures sanitaires en place dans les écoles seront également levées. Le passeport vaccinal, lui, ne sera plus obligatoire dans les endroits publics dès le lundi 28 février.

Avec des informations du Téléjournal Acadie