Des avis partagés sur le budget de l’île chez la communauté acadienne et francophone

Le président de la Commission scolaire de langue française (CSLF), Gilles Benoît, salue l’initiative du gouvernement de distribuer gratuitement des fournitures scolaires aux élèves de la maternelle à la neuvième année.

Ce programme devrait être mis en œuvre dès la prochaine année scolaire.

Gilles Benoît souligne néanmoins que le réseau d’écoles francophones aurait aimé voir plus d’investissements pour le recrutement de la main-d'œuvre.

Le recrutement de personnel pour les écoles françaises coûte plus cher que celui des écoles anglaises, selon lui.

« Cela nous prend des incitatifs pour attirer des psychologues scolaires, par exemple. […] On aimerait qu’on reçoive plus de financement pour être plus compétitifs par rapport aux autres provinces où on est obligé d’y aller pour recruter. »