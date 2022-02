Éclosion déclarée à l’hôpital de Weyburn, en Saskatchewan

La Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA affirme apporter le soutien nécessaire aux membres du personnel afin de contrôler cette éclosion.

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan renforce notamment les mesures de prévention, afin d'éviter la transmission parmi les patients, les visiteurs et le personnel.

Au début du mois de février, la province a choisi de concentrer les efforts d’enquête seulement sur les éclosions qui surviennent dans les établissements à haut risque.

Selon la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA , cela inclut les foyers de soins de longue durée et de soins personnels, les établissements correctionnels et les lieux de vie collective, y compris les refuges.

Donc, les éclosions en lien avec un rassemblement, dans les lieux de culte et de travail, dans les garderies et dans les écoles ne font plus l’objet d’une enquête.

Avec les informations de Yasmine Ghania