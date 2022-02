Deux spectacles pour clôturer le Mois de l’histoire des Noirs

Le Mois de l’histoire des Noirs tire à sa fin, mais les festivités ne sont pas terminées. Vendredi soir, au Club Soda à Montréal, les artistes Tizzo, Shah Frank et Naya Ali participeront à un spectacle de clôture à saveur hip-hop. Et lundi, l’UQAM proposera un concert découverte de compositrices et compositeurs noirs méconnus.