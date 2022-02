La levée des restrictions en N.-É. inquiète les plus vulnérables et leurs proches

April Parent et son fils ont passé les deux dernières années en quarantaine. Et elle s’inquiète de la fin des mesures sanitaires en Nouvelle-Écosse prévue dans moins d'un mois.

Il y a un énorme malaise pour moi , dit la femme du comté de Yarmouth.

Son fils de 10 ans, Lucas, souffre d'un déficit immunitaire. Un trouble qui ne lui permet pas de construire naturellement son système immunitaire. Il a également une déficience en lymphocytes B, ce qui rend difficile de conserver les avantages que la plupart des gens tirent des vaccins.

Ça l'expose à un risque que toute infection mette sa vie en danger , explique sa mère.

Les deux ont passé les deux dernières années à éviter la COVID-19. Il a fait ses études à la maison, ce qui n'a pas été facile, car il est également autiste et il a un trouble d'apprentissage. Ils évitent presque tout contact avec leurs amis et leur famille, sauf lorsque les courses sont déposées à la maison.

Personne ne s'approche de moi , dit April Parent .

Nous sommes masqués, ma fille reste à l'autre bout de ma terrasse et dépose les courses, puis je rentre à l'intérieur.

Et pourtant, même avec ces efforts, le mois dernier, April Parent et son fils ont tous deux contracté la COVID-19.

Ç’a été deux semaines difficiles pour elle et son fils est encore en convalescence.

Elle ne sait pas comment elle a pu contracter le virus alors qu’elle était très prudente. Et maintenant que les protections publiques sont sur le point d'être supprimées, elle s'inquiète.

J'ai beaucoup d'inquiétude quant à la façon de l'envoyer à l'école en toute sécurité lorsqu'il n'y a pas de restrictions, pas de masquage, aucun moyen de l'empêcher ou de le protéger d'attraper à nouveau le COVID , dit-elle.

Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance en Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg-Ouest, le 12 octobre 2021 à Halifax. Photo : CBC / Robert Short

La ministre de l'Éducation, Becky Druhan, affirme que la suppression des restrictions, y compris le mandat de masque, venait des conseils des responsables de la santé publique.

La ministre admet que les masques ont des avantages, mais ils ont aussi des coûts, car les gens ne peuvent pas se voir le visage et ça peut affecter la socialisation.

Voir le visage de quelqu'un, permets de voir comment les mots se forment quand quelqu'un parle, pour être capable d'apprendre à lire les expressions et les émotions , ajoute la ministre.

Le premier ministre Tim Houston comprend que pour certains les changements viennent trop vite, mais il ajoute que pour d’autres le plan est trop lent. Lui et le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Robert Strang, rappellent que le changement n'empêche pas les gens de continuer à utiliser des masques, de limiter leur groupe de contacts ou de prendre d'autres mesures de protection.

Il faut voir ça comme un retour à la normale , dit le premier ministre.

April Parent veut aussi un retour à la normale, mais elle a l'impression que le gouvernement va trop vite, sans accorder suffisamment d'attention aux personnes plus vulnérables qui ont besoin de plus de protection.

C'est comme si cette population allait être jetée aux loups , lance-t-elle.

Elle aurait préféré un plan plus lent, un plan qui maintient les masques et les limites de rassemblement plus longtemps, au moins jusqu'à plus tard au printemps, lorsque la saison de la grippe et du rhume est terminée.