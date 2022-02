Les sales affaires d’Ericsson en Irak pendant l’ère de Daesh

Le géant des télécommunications Ericsson a demandé l’autorisation au groupe armé État islamique pour poursuivre ses activités en Irak et a payé pour le transport clandestin de ses équipements dans des zones contrôlées à l’époque par Daesh, selon une fuite de documents confidentiels obtenus par le Consortium international des journalistes d’enquête et partagés avec l’émission Enquête.

La fuite contient un rapport d’enquête interne d’Ericsson qui fait état de nombreux exemples de corruption, de pots-de-vin, de fraude, de détournements de fonds et de blanchiment d’argent par des employés de la multinationale suédoise et par certains de ses sous-traitants en Irak entre 2011 et 2019.

Le rapport de 79 pages a été rédigé par le département de la conformité d’Ericsson, qui est responsable de surveiller les activités de la multinationale. On y mentionne des paiements douteux de plusieurs dizaines de millions de dollars, y compris des voyages gratuits pour des responsables du ministère de la Défense de l’Irak.

Les profits avant tout

Présente en Irak depuis la chute du régime de Saddam Hussein, Ericsson y brasse des affaires importantes. Selon le rapport confidentiel, ses ventes ont atteint 1,9 milliard de dollars entre 2011 et 2018.

L’Irak est un des pays les plus corrompus au monde et, selon le professeur de relations internationales Miloud Chennoufi du Collège des forces canadiennes, la multinationale suédoise devait savoir dans quoi elle s’embarquait.

Vous savez très bien que vous allez vous adonner à des pratiques qui sont au bord de la légalité et bien entendu, au bord de l’illégalité , dit-il.

Le 23 juin 2014, des combattants de Daesh circulaient à bord d'un véhicule des forces irakiennes dans les rues de Mossoul. Photo : La Presse canadienne / AP

Mais la situation s’est corsée pour Ericsson lorsque le groupe armé État islamique a capturé la ville de Mossoul en juin 2014 et a déclaré l’instauration d’un califat.

Ericsson était en plein projet de déploiement d’équipement de téléphonie 3G, mais ses employés déployés sur le terrain avaient désormais peur de sortir.

Selon le rapport interne, des employés ont fortement suggéré de suspendre les activités d’Eriksson en Irak en invoquant un cas de force majeure . Mais en dépit des risques accrus, la direction d’Ericsson au Moyen-Orient a choisi de poursuivre ses activités.

Une suspension des travaux était jugée prématurée et aurait ruiné leurs affaires en Irak.

Enlevé par Daesh

Un mois plus tard, en juillet 2014, Ericsson a ensuite ordonné à un employé d’un de ses sous-traitants d’aller livrer une lettre aux représentants du groupe armé État islamique, leur demandant de permettre à ses équipes de poursuivre leur travail.

Mais sitôt la lettre livrée, l’employé a été enlevé par des militants.

Les ravisseurs ont réclamé que la multinationale suédoise paye des millions de dollars pour pouvoir poursuivre ses activités sur leur territoire.

Selon le rapport, les gestionnaires d’Ericsson ont voulu arriver à une entente avec Daesh pour que l’employé soit libéré et pour que la compagnie puisse poursuivre ses activités. L’employé a été relâché, mais le rapport est muet concernant les arrangements conclus avec les militants.

Un drapeau du groupe armé État islamique flotte au sommet d’une tour de télécommunications dans le village de Tel Asquf, près de la ville de Mossoul en Irak en août 2014. Photo : AFP / AHMAD AL-RUBAYE

Ericsson aurait dû quitter l’Irak, particulièrement après la diffusion sur internet de vidéos de propagande montrant la décapitation d’otages, estime le professeur Chennoufi.

Là, c’est réellement un manque de jugement que de poursuivre les affaires en Irak , dit-il.

D’autant plus qu’en poursuivant ses travaux, Ericsson mettait en place une infrastructure de communications pouvant être utilisée par Daesh pour diffuser sa propagande.

Contourner les douanes

Ericsson a employé un stratagème afin d’éviter que ses tours de communication et son équipement soient livrés en empruntant les autoroutes principales où se trouvaient des postes douaniers irakiens.

Selon la fuite, Ericsson ne voulait pas payer les droits de douane et a conclu une entente avec une société de transport qui offrait de passer par des routes secondaires.

Cependant, la voie de contournement était plus longue et passait à travers de territoires contrôlés par des groupes militants, dont Daesh. Ces postes de contrôle servaient à menacer et à extorquer de l'argent des voyageurs.

Le rapport d’enquête interne conclut qu’il ne peut pas être exclu que la société de transport ait versé des paiements de passage et qu’elle se soit engagé dans le financement illicite potentiel du terrorisme pour effectuer des activités de transport pour Ericsson .

Le professeur Chennoufi croit que la responsabilité légale et la responsabilité morale d'Ericsson dans toutes ces affaires là ne font absolument pas l'ombre d'un doute .

Ericsson confirme

Ericsson a refusé d’accorder une entrevue au Consortium des journalistes d’enquête.

Mais en réponse à nos questions, la compagnie a publié des communiqués de presse dans lesquels elle a admis qu’il y a eu des inconduites liées à la corruption en Irak et qu’il est possible que des fonds aient été versés à Daesh.

Le PDG d’Ericsson, Börje Ekholm, a admis que la multinationale suédoise a pu faire des paiements illicites en Irak, mais a choisi de ne pas divulguer ces informations, car elles n’étaient pas jugées suffisamment « significatives » par la direction. Photo : AFP / FREDRIK SANDBERG

La compagnie ajoute que son enquête interne n'a pas identifié des employés d'Ericsson directement impliqués dans le financement d'organisations terroristes.

Ericsson affirme que plusieurs employés ont été congédiés et que des mesures disciplinaires et correctives ont été prises.

Pourtant, certains des employés mentionnés dans le rapport d’enquête sont toujours à l’emploi d’Ericsson. Un d’entre eux a même bénéficié d’une promotion.

Dans ses communiqués, Ericsson soutient qu’elle est engagée à mener ses activités de manière responsable, en appliquant des normes éthiques en matière de lutte contre la corruption, humanitaires et de droits de l'homme .

Le PDG d’Ericsson, Börje Ekholm, a déclaré à Reuters que l’enquête interne n’a jamais été révélée publiquement auparavant car ses conclusions n’étaient pas jugées suffisamment significatives pour justifier leur divulgation.

Au lendemain de la publication du communiqué de presse, la valeur des actions d’Ericsson a chuté de plus de 10 %, soit 4,4 milliards $ US.

Une taxe à la corruption

Ericsson a déjà été accusée par les autorités américaines de corruption dans d’autres pays.

En 2019, la multinationale suédoise a signé une entente à l’amiable avec le département de la justice des États-Unis pour éviter de faire face à des accusations criminelles. Elle a dû payer une amende d’un milliard de dollars.

Il s’agit du même genre d’entente que SNC-Lavalin souhaitait obtenir au Canada et qui a mis le gouvernement de Justin Trudeau dans l’eau chaude.

Certains disent que c’est une taxe à la corruption , fait remarquer le professeur Denis Saint-Martin de l’Université de Montréal.

Selon lui, les études montrent que plusieurs multinationales qui ont négocié de tels accords promettent de changer leurs pratiques puis récidivent. Ça ne semble pas mettre les freins sur la pratique de corrompre des agents publics à l'étranger , dit-il.

Avec la collaboration de Sydney P. Freedberg, Maggie Michael, Amir Musawy et Paul Émile d’Entremont.