Loi sur les mesures d’urgence : points d’achoppement dans la création du comité

Dans une déclaration écrite publiée sur Twitter vendredi, l'élu libéral soutient que les troupes de Candice Bergen s'entêtent avec une proposition irraisonnable , soit celle qu'un parlementaire conservateur copréside le comité autant au Sénat qu'à la Chambre des communes.

Les conservateurs, de leur côté, font valoir que leur proposition concorde avec les conventions des comités de surveillance. Ils souhaitent aussi éviter que les libéraux et les néo-démocrates – qu'ils considèrent comme étant à la solde du gouvernement – aient une mainmise sur les travaux du comité.

Traditionnellement, les comités de surveillance sont présidés par l'opposition officielle, et non par un membre du quatrième parti qui se considère comme une extension du gouvernement , ont déclaré jeudi le chef adjoint des conservateurs ainsi que leur leader parlementaire, Luc Berthold et John Brassard.

Tous deux expliquent, dans une déclaration commune, que les conservateurs ont rejeté une proposition des libéraux et du Nouveau Parti démocratique (NPD).

La coalition libérale-néo-démocrate propose une motion visant à établir un comité majoritairement composé de libéraux, ce qui va à l'encontre de l'esprit de la loi. Leur proposition donnerait également au Sénat un rôle disproportionné au sein du comité et créerait trois postes de coprésidents, dont un pour le Nouveau Parti démocratique NPD , affirment-ils.

Mise sur pied visée pour le début de la semaine prochaine

Les dispositions de la Loi sur les mesures d'urgence prévoient la mise sur pied d'un comité mixte entre la Chambre haute et la Chambre basse afin d'examiner les façons dont la législation de dernier recours a été utilisée.

Le premier ministre Justin Trudeau a signalé, mercredi, qu'il souhaitait que ce comité soit créé en début de semaine prochaine.

Or, M. Holland a fait une sortie, vendredi, contre les conservateurs entourant des points d'achoppement dans les discussions nécessaires pour déterminer la composition exacte de ce groupe de parlementaires.

Nous travaillons sans relâche pour mettre en place un comité important qui représentera des centaines de députés et de sénateurs de plusieurs partis et groupes. Pourtant, les conservateurs insistent pour qu'ils soient les seuls à diriger ce comité , déplore le leader à la Chambre des communes du gouvernement.

Il y a quatre groupes reconnus au Sénat, qui compte 85 sénateurs. Les conservateurs, avec 16 de ces sénateurs, insistent pour qu'un de leurs sénateurs fasse partie du comité et qu'il n'y ait pas d'autres sénateurs des autres groupes du Sénat , ajoute-t-il.

M. Holland se dit prêt à soumettre aux voix des 338 députés aux Communes l'avenue préconisée par sa formation politique, qu'il qualifie de proposition pour une composition plus raisonnable et plus équilibrée du comité .