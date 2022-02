Écoles d’art : le gouvernement octroie 50 000 $ pour un soutien psychologique

Les étudiantes et étudiants de 12 écoles supérieures d’art vont bénéficier d’une somme de 50 000 $ pour du soutien psychologique. L’annonce a été faite par la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

La somme octroyée va permettre aux 12 écoles membres de l’Association des écoles supérieures d’art du Québec de continuer à offrir du soutien psychologique. Surtout à cause des effets de la pandémie qui touchent la population étudiante.

Notre gouvernement tient à ce que les Québécois aient accès à des services de soutien en matière de santé mentale. Cet investissement facilitera certainement la réussite de nombreux étudiants de 12 écoles supérieures d’art. Soutenir la relève, c’est aussi soutenir toute notre industrie culturelle a déclaré par voie de communiqué la ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy.

Les 12 écoles qui recevront cette aide financière sont l’École de danse contemporaine de Montréal; L’École nationale de cirque; l’École nationale de l’humour; l’École nationale de théâtre du Canada; l’École supérieure de ballet du Québec; l’Institut national de l’image et du son; Musitechnic; le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec; l’École de cirque de Québec; l’École de danse de Québec; l’École nationale de la chanson et l’École des arts numériques, de l’animation et du design.