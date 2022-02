Pas de transferts de postes de fonctionnaires en Haute-Gaspésie

La déception est vive pour le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes et le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, qui espéraient bien être parmi les endroits ciblés par Québec pour son programme de transfert de postes de fonctionnaires en région .

Québec a annoncé, jeudi, les modalités de son programme de transfert de 5000 postes de fonctionnaires en région.

Déjà 1300 postes, dont 70 en Gaspésie, ont été répartis hors des grandes régions urbaines que sont Québec et Montréal. Au total, 2000 le seront d’ici l’automne.

La ministre responsable du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a ciblé pour ce transfert une quinzaine de bureaux régionaux, dont ceux de Matane, Baie-Comeau, New Richmond et Gaspé.

Cette annonce était attendue avec impatience en Haute-Gaspésie. Le préfet, Guy Bernatchez, se réjouit d’ailleurs des retombées pour Gaspé et New Richmond, mais cache mal son incompréhension devant l’absence de postes pour la Haute-Gaspésie.

D’autant plus, dit-il, que la Municipalité régionale de comté MRC reste une des plus dévitalisées du Québec et que le programme a justement été présenté comme un moyen de soutenir les communautés économiquement marginalisées.

La ministre responsable du Conseil du trésor, Sonia Lebel, promet que le transfert des 3000 autres se fera d’ici 2028.

La région ne sait pas non plus comment seront répartis ces autres postes, a relevé le préfet en entrevue sur les ondes de Radio-Canada à l’émission Bon Pied, bonne heure.

Le préfet souligne que Québec aurait pu mettre à profit des sociétés d’État ou ministères très présents dans la région comme le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou la Société d’établissements de plein air du Québec.

Le maire de Sainte-Anne-des-Monts se montre lui aussi contrarié. Il estime que Sainte-Anne-des-Monts aurait eu grandement besoin d’un tel coup de pouce. Je ne crois pas que Gaspé en a grandement besoin.

Simon Deschênes raconte avoir effectué plusieurs démarches à Québec au cours des dernières années pour sensibiliser le gouvernement au besoin de Sainte-Anne-des-Monts d’obtenir de bons emplois bien rémunérés, dont ceux de la fonction publique provinciale.

Les fonctionnaires qui seront transférés en région seront en télétravail, indique la ministre Lebel (archives). Photo : iStock

Il rappelle que le premier ministre François Legault en avait fait une promesse après une rencontre avec les élus de la Haute-Gaspésie en 2019.

Tant le préfet que le maire de Sainte-Anne-des-Monts s’interrogent sur le rôle joué par la Conférence administrative régionale dans le choix des villes privilégiées par le programme.

Aucune des hauts fonctionnaires qui font partie de cette instance gouvernementale régionale ne provient de la Haute-Gaspésie, selon les deux élus. On voit que les CAR ont été mises à contribution. Où est la représentativité de la Haute-Gaspésie , demande M. Deschênes.

Le maire juge qu’un représentant de la Haute-Gaspésie autour de cette table pourrait aider la Municipalité régionale de comté MRC lorsque viendra le temps de répartir les autres postes.

Le Cabinet du premier ministre a contacté les deux élus à la suite de l’annonce. Ils semblaient surpris de notre réaction, rapporte M. Bernatchez. On sait, dit-il, que c’est une première étape. Il en reste 3000 d’ici 2028. On va continuer de travailler fort pour aller chercher notre part du gâteau.

Quinze bureaux

La ministre responsable, Sonia Lebel, confirme d’ailleurs qu’elle considère la désignation de ces 15 bureaux comme le début de cette opération de régionalisation.

Elle explique qu’il lui fallait cibler des bureaux déjà existants. Elle précise que les bureaux ont été choisis selon certains critères comme la disponibilité des locaux ou le bassin de population.

Les fonctionnaires seront en télétravail, mais auront des rencontres deux fois par semaine dans les bureaux régionaux.

« Il fallait partir avec 15 bureaux. On va s’ajuster au fur et à mesure, soyez sans crainte. » — Une citation de Sonia Lebel, ministre responsable du Conseil du Trésor

Le programme, indique la ministre, permettra à l’avenir de mieux cibler les transferts et de regrouper des expertises dans certaines villes. Elle cite l’exemple de Matane où plusieurs postes de fonctionnaires en ressources informatiques ou informationnelles ont été transférés.

La ministre fait état de certains secteurs d’activités comme le tourisme, l’environnement, la faune, l’alimentation, l’agriculture ou les pêcheries seront plus propices à la régionalisation des postes de fonctionnaires.

Sonia Lebel a aussi indiqué en entrevue à Radio-Canada que les fonctionnaires en télétravail dans les villes situées à moins de 75 km de Montréal, dont Laval et Longueuil, n’étaient pas incluses dans le programme.