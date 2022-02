Des résidents du Nord ont de la difficulté à communiquer avec leur famille en Ukraine

Sonia Peczeniuk, de Sudbury, dit qu'elle n'a pas pu joindre les membres de sa famille élargie depuis l’attaque.

Mme Peczeniuk affirme que sa famille a émigré au Canada en 1954 et s'est installée à Sudbury. Elle dit qu’elle n'a pas réussi à entrer en contact avec certains de ses cousins en Ukraine.

Et une partie de la raison, je crois, est que la Russie a lancé de nombreuses cyberattaques contre le pays , dit-elle. Donc, l'accès à Internet est compromis.

Elle précise qu'un cousin qu'elle a essayé de joindre vit dans la capitale ukrainienne de Kiev.

Des explosions ont été signalées dans cette ville jeudi et des parachutistes russes ont capturé l'aéroport de Hostomel dans cette région.

Mmw Peczeniuk indique qu'elle n'est pas optimiste, car l'Ukraine fait face à une invasion aérienne, terrestre et maritime.

Elle ajoute que le Canada et ses alliés occidentaux devraient adopter une position plus ferme contre la Russie avec des sanctions plus strictes et offrir davantage d’armes défensives pour soutenir l'Ukraine.

Elle estime que les dirigeants occidentaux savent que le président russe Vladimir Poutine est malhonnête.

Il a rompu tous les accords internationaux. Il veut laisser sa marque dans l'histoire en restaurant l'empire impérial russe , lance-t-elle.

Les manifestants se sont rassemblés devant le Consulat général d'Ukraine, situé dans l'ouest de Toronto. Photo : Radio-Canada

John Klys, également de Sudbury, affirme qu'il n'a pas non plus été en mesure de joindre sa famille élargie en Ukraine.

Très difficile. On ne peut pas obtenir la ligne, car les aéroports sont fermés et la cyber violation russe cause également des problèmes , affirme-t-il.

M. Klys a émigré au Canada avec sa mère et son frère en 1956, lorsqu'ils ont fui l'Europe de l'Est pour une vie meilleure.

Il a dit que la communauté ukrainienne de Sudbury n'est plus aussi soudée qu'elle l'était autrefois, mais que les membres à qui il a parlé ressentent la même chose que lui à propos de l'invasion.

Dans nos cœurs, nous ressentons encore de la douleur à cause de l'oppression de Poutine et de ses copains , affirme-t-il. Ils sont dangereux, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde entier.

Orest Lawryniw, de Timmins, indique que même s'il n'a pas été facile de joindre les membres de sa famille en Ukraine, il a pu parler avec une cousine, ​​jeudi matin.

Elle a dit que les choses étaient très tendues là-bas , affirme-t-il.

Son fils est à Kiev et il essaie de sortir pour se rendre à Moukatchevo, qui se trouve à environ une heure de la frontière slovaque dans l'ouest de l'Ukraine. La famille essaie de se rendre à Moukatchevo et de comprendre ce qu'elle va faire ensuite.

Selon M. Lawryniw, sa cousine lui a dit qu'elle avait dû faire face à de longues files d'attente pour l'essence.

Sa dernière parole était: Dieu, priez pour nous s'il vous plaît , affirme-t-il.

M. Lawryniw se dit inquiet pour les membres de sa famille et préoccupé par les ambitions de Vladimir Poutine.

Je pense qu'une fois qu'il en aura fini avec l'Ukraine, il va se tourner vers la Pologne, ou la Tchécoslovaquie et la Hongrie , dit-il.